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Двойной отрыв от конкурентов: телеканал "Украина 24" завоевал недостижимое лидерство Канал побил несколько рекордов по разным показателям

"Украина 24" достигла значительного отрыва от конкурентов и в очередной раз получила первенство среди всех новостных телеканалов страны.

8 февраля "Украина 24" заняла первое место по доле среди всех информационных вещателей. Доля телеканала составила 3,16%, рейтинг – 0,58% по всей Украине (ауд. 18+). Это вдвое больше ближайшего конкурента - телеканала "Прямой" (доля - 1,53% по ауд. 18+ по всей Украине). Показатель также превышает суммарную долю каналов, занявших второе и третье места в топе среди новостных каналов - "Прямой" и "НАШ" (соответственно 1,53% и 1,13% по ауд. 18+ по всей Украине).

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За вчерашний день "Украина 24" неоднократно била рекорды по показателям.

Лидером телепросмотра среди всех новостных каналов стал проект "Время Голованова", приглашенный гость – Дмитрий Гордон. Программу просмотрел 1 млн 350 тыс. зрителей (4+ по всей Украине). На пике телепросмотра рейтинг составлял - 2,16%, доля - 5,16% (слот 21:26-21:27, ауд. 18+ по всей Украине).

Программа "Правда с Дмитрием Спиваком" получила пиковую долю телепросмотра – 3,98% в слоте выпуска шоу (ауд. 18+ по всей Украине).

С 22:00 до 23:00 телеканал "Украина 24" был на третьем месте среди всех каналов страны по двум аудиториям, обогнав выпуски новостей "Вікна" на СТБ (18+ и 18+ 50+ по всей Украине).

По киевской аудитории информационный лидер занял второе место в более широком слоте с 20:00 до 23:00, уступив только телеканалу "Украина" и опередив вторую половину выпуска новостей ТСН (телеканал "1+1") и "Подробности" (телеканал "Интер" ).

Уже в последнее время суток (23:00-00:00) во время выпуска программы "Хард с Влащенко" с приглашенным гостем Кирой Рудик телеканал занял первое место в слоте среди всех каналов в Киеве (доля - 3,93%, рейтинг - 0,78% по ауд.18+ по всей Украине).

Спасибо за выбор и доверие!

Новостные телеканалы: Украина 24, НАШ, 5 канал, ПРЯМОЙ, 24 канал, Espreso tv.

ТВ панель, Nielsen.

08 февраля 2022 г.

Напомним, "Украина 24" удерживает лидерство среди информационных каналов с аудиторией 18+ — как по всей стране в целом, так и в каждом регионе отдельно. Телеканал уверенно завоевывает своего зрителя, о чем свидетельствуют аналитические показатели и миллионные просмотры. Только за 2021 год информационно-аналитический канал собрал 21 млн зрителей. Кроме украинцев, новостной телеканал смотрят в 30 млн домохозяйств по всему миру в кабельном вещании. Также "Украина 24" транслируется на двух спутниках, которые полностью охватывают территорию Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и Кавказа.