17:06, Вчера

"Время объединяться!": ведущие "Украина 24" записали пронзительный видеоролик В ролике подчеркивается, что для Украины настало время побеждать

Ведущие и журналисты телеканала "Украина 24" записали ролик "Украине – время объединяться и побеждать!".

В видео отмечается, что все украинцы - это сила, всем пора объединяться, а Украине - побеждать.

"Во время наибольших угроз, стоящих перед странами, выстоять могут только те, кто проходит испытание на достоинство. Мы можем иметь разные мнения, отличные позиции, собственное видение развития общества и государства. Но все мы едины в стремлении к лучшей жизни, свободе и независимости", - отмечается в видео.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что общая численность российских войск у границы может возрасти до 175 тысяч. По его словам, Россия постоянно пополняет войска и увеличивает свое присутствие в приграничном регионе.