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Леся Вакулюк стала новой ведущей телеканала "Украина 24" Новая ведущая готова приветствовать зрителей в ежедневных утренних шоу

"Украина 24" усиливает свою команду новой ведущей. Леся Вакулюк будет вести утренние программы лидера информационного вещания - "Утро чемпионов" и "Сегодня. Утро. Выходной".

"Я рада присоединиться к профессиональной команде "Украина 24". Здесь работают крутые специалисты, с большинством которых я была знакома раньше. Очень приятно стать одной командой и поработать в утренних эфирах. Мне очень нравится создавать настроение зрителям с началом нового дня, легко и непринужденно говорить о важном. Так что просыпаемся вместе!", – призывает Леся Вакулюк.

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За время профессиональной деятельности Леся Вакулюк была корреспондентом, редактором, сценаристом и последние 7 лет – ведущей. Сделала сотни репортажей и аналитических материалов, объездила с командировками всю Украину и знает телевизионную кухню со всех сторон.

Своим профессионализмом ведущая усиливает команду телеканала и готова приветствовать зрителей "Украина 24" в ежедневных утренних шоу.

Смотрите "Утро Чемпионов" с понедельника по пятницу в 7:10 и "Сегодня. Утро. Выходной" в субботу и воскресенье в 9:10 на телеканале "Украина 24".

Ранее сообщалось, что телеканал "Украина 24" запускает общий проект с "Детектор медиа" для поиска фейков и нарративов в эфире.