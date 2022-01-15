15:34, Сегодня

Эпидемия коронавируса в Украине: врач озвучила тревожный прогноз Штамм "Омикрон" отличается скоростью распространения

В Украине начинается новая волна коронавируса COVID-19, заболеваемость новым штаммом "Омикрон" неуклонно растет.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказала врач Татьяна Чумаченко.

"Мы прогнозируем, что будет продолжаться рост заболеваемости. Сейчас мы хотим отметить, что болеют люди, которые получили прививки, и это заболевание протекает легко. Люди оценивают, что это просто простуда, не изолируются, активно находятся в коллективах, пользуются общественным транспортом, посещают другие места. И поэтому не желая заражают тех, кто восприимчив, кто еще не имеет иммунитета, кто не надел маску. Поэтому число источников инфекции резко увеличивается. Естественно, будет заболеваемость расти", - сказала она.

Читайте также: Нужна ли украинцам третья прививка от коронавируса - мнение известного врача

По словам врача, штамм "Омикрон" отличается еще и тем, что он быстрее распространяется, то есть от одного источника инфекции заражается большее число людей.

"Есть и те, кто не имеет симптомов. Бессимптомно протекает инфекция, а заражать других людей они могут. Этим тоже объясняется быстрота распространения", - добавила Чумаченко.

Читайте также: Комаровский назвал две вакцины для третьей дозы от СOVID-19

Ранее экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая объяснила, почему после праздников наблюдается спад заболеваемости в статистике.

"Мы увидим рост через дней 10-14, довольно большой. Это связано и с тем, что не было контроля над соблюдением карантинных мер. Все с родственниками встречались, мы видим по соцсетям, все где-то колядуют и совсем забыли об ограничениях", — добавила она.

В свою очередь, врач-инфекционист Татьяна Логинова рассказала, поможет ли защититься от коронавируса третья, бустерная доза вакцины.

"Думаю, что да, поможет. Мы видим, что сейчас все западные страны прививают население бустерной дозой. Это повысит возможность организма вырабатывать новые антитела. То есть дополнительно к тем, которые уменьшаются через полгода, после проведения последней прививки. Бустерная доза позволит активизировать клетки памяти и увеличить обработку и выработку антител к SARS-CoV-2, к коронавирусной инфекции", - сказала она.