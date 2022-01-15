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Непогода в Украине: ураганный ветер в Киеве повалил дерево на машину, погиб человек Десятки населенных пунктов остались без света, а в Киеве дерево упало на авто с человеком

В Украине, 14 января, разгулялся настоящий зимний ураган. Штормовой ветер, который к вечеру стал еще мощнее, валил деревья и столбы, а также в некоторых местах снес крыши. К сожалению, не обошлось и без жертв. В Киеве из-за рухнувшего дерева погиб пенсионер, сообщается в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Как сообщается в сюжете, в Киеве в Святошинском районе погиб 69-летний мужчина. Он находился в авто в тот момент, когда ветер повалил на него огромное дерево. Мужчина скончался от травм несовместимых с жизнью.

В авто также находилась 65-летняя женщина, которая также сильно пострадала и была госпитализирована. К месту ЧП прибыли спасатели. Дерево, падая, зацепило и повалило также электроопоры с фонарями. Всего в данной локации было повреждено 13 авто.

Стало известно, что во время разгула стихии в городе Бровары ураган снес крышу со старого здания местной поликлиники. Также ветер нанес ущерб школе в поселке Княжичи.

Кроме того, в Харькове ветер разорвал полотнище украинского флага, который установлен на 101 метровом флагштоке. Коммунальщики пообещали заменить полотнище, когда погодные условия это позволят.

Отмечается, что некоторые новогодние елки, которые были установлены на городских площадях в разных областях, были снесены ураганом. Ветер также обесточил десятки населенных пунктов. Синоптики предупредили, что штормовой ветер будет еще наблюдаться в Украине. Кроме того, они прогнозируют гололедицу.

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Ранее сообщалось, что по данным Укргидрометцентра, в среднем зимой температура будет на 1,5 градуса выше нормы. В январе вообще будет на 3 градуса теплее обычного. Однако морозы до -10 градусов и снег все-таки будут. Так, народный синоптик Леонид Горбань еще летом спрогнозировал, что этой зимой украинцев, наоборот, ждут лютые морозы и вьюги.