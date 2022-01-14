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"Это ящик Пандоры": Спивак отреагировал на слова Данилова о санкциях против граждан В Украине суд определяет виновность гражданина, а не СНБО, сказал политолог

Законы Украины предусматривают презумпцию невиновности. В отношении граждан Украины, если они совершили правонарушение, должен действовать приговор суда, а не санкции СНБО.

Об этом сообщил в программе "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" политолог Дмитрий Спивак. Комментарий эксперта касался заявления секретаря СНБО Алексея Данилова насчет толкования закона о санкциях.

Так, Данилов на вопрос журналиста "УП" о том, конституционно ли вводить санкции против граждан Украины, ответил, что он этот закон о санкциях воспринимает так, что можно.

"Я так читаю, что можно. Очень внимательно читаю. Там есть запятая и слово "и тому подобное", — сказал он.

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Спивак считает, что фраза Данилова может рассматриваться в ракурсе уголовных статей.

"В этой фразе секретаря СНБО есть криминальные статьи. Он соврал на всю страну. В законе о санкциях нет "запятой" и нет "тому подобное" - там "точка". Там написано, когда речь идет о санкциях против граждан с иностранным гражданством и людей без гражданства, и тех, кого обвиняют в терроризме. "Точка"! А в терроризме кто может обвинить в любой нормальной стране? Правильно, суд. И тоже - "точка", — сказал политолог.

Спивак также отметил, что такие заявления секретаря СНБО повлекут негативные последствия для власти.

"Это явка с повинной. Это ящик Пандоры... Потому что сейчас люди пойдут в суд. Потому что это сказал не кто-то на кухне, а это сказал секретарь СНБО. Который сказал - "я так читаю". Ничего себе! А я по-другому читаю! Так мы в государстве живем или там, где Попандопуло (речь идет о комическом персонаже из к/ф "Свадьба в Малиновке" - ред.)? Дальше он говорит - "это для вас самое важное?" Не просто важно, господин Данилов, а это самое важное. Вот свод законов (показывает телезрителям Конституцию Украины - ред.) и правил, по которым должны жить каждый гражданин Украины и вы, господин Данилов. А господин президент должен гарантировать всем нам неукоснительное соблюдение этого. Не имеет права СНБО применять санкции против граждан Украины. Хорошие это граждане или нехорошие. Это что за субъективный подход? Кому-то не нравится Владимир (кивает на ведущего Владимира Полуева - ред.), кому-то не нравится Спивак. Что это? Это где мы тогда окажемся? Так не работает государство!" — сказал политолог.

Спивак объяснил, как по закону нужно привлекать к ответственности граждан, которые совершили правонарушение.

"Санкции применяются против граждан иностранных государств почему? Потому что против граждан иностранных государств… руки коротки у нашей правоохранительной системы. Поэтому против них, если они совершают преступления и доказано это судом, государство вводит санкции. А против граждан Украины, которые совершают преступления, доказывают приговором суда - вот вам совершенно другой алгоритм действий. Если есть подозрение, что вы что-то совершили - есть алгоритм. Это подозрения, следствия, прокурор, адвокат, суд. И если этот суд говорит, что да, вы преступник - тогда станции не нужны", - сказал он.

Политолог напомнил о существовании презумпции невиновности.

"В чем основное ваше право (обращается к телезрителям - ред.)? В презумпции невиновности. Это ваше основное, фундаментальное, демократическое право, что вы не должны доказывать свою вину. Судебные органы должны доказать, что вы преступник. Не Данилов, не "сходняк" по пятницам (имеется в виду заседания СНБО - ред.), а только суд", — сказал он.

Ранее политолог Руслан Бортник прокомментировал слова секретаря СНБО Алексея Данилова. Он отметил, что власть уничтожает государственную традицию.

"Нашим представителям власти нужно почаще давать интервью, чтобы было видно, что они из себя представляют. Конечно, это абсолютно некомпетентная характеристика украинского законодательства, это значит, что человек и близко не понимает, о чем этот закон. И у меня сейчас двоякое чувство: часть меня саркастично улыбается, а другая часть горько плачет. Потому что когда мы говорили "не сажайте Юлию Тимошенко" — посадили. Когда мы говорили "нельзя лишать президента должности без процедуры импичмента" — они приняли постановление Верховной Рады", - сказал он.