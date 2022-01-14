18:04, Сегодня

Хакерские атаки в Украине напоминают тестирование систем - эксперт Действия России не поддаются логике, хакерские атаки могут быть мощней, считает эксперт

Западные специалисты предупреждали Украину о том, что российские хакеры могут атаковать сайты и объекты критической инфраструктуры. В этой ситуации главная проблема – невозможность прогнозировать действия России.

Об этом сообщил в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Эксперт прокомментировал ситуацию с хакерской атакой на правительственные сайты в Украине, которая произошло 14 января.

"Насколько я знаю, эта информация (о возможной хакерской атаке – ред.) была в СМИ еще этой осенью. Великобритания и Канада отправили в Украину своих специалистов по кибербезопасности, потому что ранее они предупреждали нас, что в рамках комплексной агрессии России хакерская атака на сайты, на объекты критической инфраструктуры может быть. У нас в Украине специалисты довольно быстро локализовали эту проблему. Они превентивно отключили часть ресурсов, чтобы дальше с ними не работали хакеры, и восстановили те, которые были взломаны. Никакой дополнительной информации там похищено или украдено не было", – сказал политтехнолог.

Он также обратил внимание, что из информационного ресурса "Дія" невозможно украсть информацию.

"Я напомню, что из "Дії" нельзя украсть информацию. "Дія" подтягивает из разных регистров, то, что лежит в этих реестрах. Она просто отображает информацию, которая есть по нам всем в разных реестрах. Поэтому из "Дії" украсть информацию невозможно", — сказал он.

Борис Тизенгаузен отметил, что данная хакерская атака в Украине может быть тестированием систем.

"Но у меня есть ощущение, что это всего лишь очень легкий и тестовый вариант попробовать систему. На самом деле, серьезная хакерская атака возможна. Помните последние хакерские атаки, которые действительно создали миру проблемы? Я вспоминаю США, когда взломали сервер Демократической партии, вытянули оттуда документа и потом были скандалы, и чуть ли до импичмента не доходило. Вмешательства в избирательный процесс в США. Вспомните, когда хакеры похитили информацию у энергетических американских компании", — сказал он.

Политтехнолог также обратил внимание, что действия России сложно предугадать, так как они не укладываются в логическую парадигму.

"Байден на встрече с Путиным, которая произошла в Женеве летом 2021 года, он же тогда первое, что сделал? Он Путину напомнил. Он подвинул к Путину 12 объектов критической инфраструктуры на листочке и сказал, мол, не дай Бог вам атаковать с вашими хакерами вот эти вот объекты, это наши красные линии. Но Путин в своей свойственной ему манере, что сделал? Через некоторое время ряд этих объектов были атакованы. Потому что Путин говорит - со мной ультиматумом нельзя разговаривать, я могу ассиметрично ответить и так далее. Он агрессивно и милитаристски себя ведет, и весь мир это понимает", — сказал Борис Тизенгаузен.

Он также отметил, что Путину плевать на благосостояние россиян, так как он преследует цель создания второй версии СССР.

"В логическую парадигму не все укладывается, что делает Россия. Я скажу больше - многое не укладывается. В этом большая проблема. Если бы мы понимали, прогнозировали какое-то цивилизованное европейское государство, то там все в логической парадигме - сделал так и ответ такой будет. У Путина этой логики нет. Он может на 2, на 3, на 10 фронтов воевать. Ему наплевать, что там с благосостоянием его собственных граждан - ничего, затянут пояса. Главное - большая империя должна снова объединиться в условный Советский Союз 2.0. Вот амбиции, которые Путин в этом регионе насаждает, пытаясь ограничить суверенитет других независимых государств", – сказал эксперт.

От метим, 14 января пресс-служба Минцифры сообщила о хакерском взломе министерских сайтов. Отмечается, что на страницах сайтов хакеры разместили сообщение провокационного характера.Сообщается, что атака произошла в ночь на 14 января.

"Сейчас Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается расследованием инцидента", -говорится в сообщении.