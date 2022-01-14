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"Украина – космическое государство": подробности о запуске спутника "Січ-2-30" Лишь у немногих стран есть привилегия осваивать космос, отметил Вадим Карасев

Запуск украинского спутника "Січ-2-30" показал, что у Украины есть возможность восстановить традиции космического государства.

Об этом в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" рассказал политолог Вадим Карасев.

"Безусловно, это подтверждение, что Украина остается космическим государством. Понятно, что этого недостаточно. Во-первых – темпы, но лучше поздно, чем никогда. А во-вторых – это имеет кумулятивный эффект. Это и технологи, и конструкторское мнение, это, возможно, и военные прикладные какие-то вещи. Это о государственности и государстве. Это не о политике, не о пиаре, не о политических внутренних элитных войнах, не о рейтингах. Это как раз о государстве, поэтому нужно работать в этом направлении, восстановить кондиции Украины как космического мощного государства. У нас есть традиции, есть наследие соответствующее", - отметил Карасев.

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Эксперт напомнил, что очень мало стран в мире, у которых есть свои космические возможности и силы:

"Много сильных стран есть, богатых, бедных, но небольшая кучка стран, у которых есть привилегия осваивать космос. Украина, к счастью, в этой когорте. Осталось наследие от советских времен, нужно это наследие использовать, за годы независимости есть у нас и разработки соответствующие. Больше усилий, возможностей, финансов надо направлять в эту сферу. Это задача любой власти".

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Напомним, компания Илона Маска SpaceX 13 января запустила ракету SpaseX Falcon 9 с украинским спутником "Січ 2-30". Запуск прошел с мыса Канаверал во Флориде (США).

Аппарат, изготовленный КБ "Южное", весит 170 кг. Он будет получать цифровые изображения поверхности Земли. Работа спутника рассчитана не менее чем на 5 лет. Кадры, которые будет делать"Січ-2-30", будут обрабатываться в Полесском национальном университете в Житомире.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Национальный центр управления и испытаний космических средств вблизи Дунаевцев в Хмельницкой области успешно провел первый сеанс связи со спутником "Січ-2-30".

"В настоящее время с аппаратом установлена устойчивая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме. Данные, полученные благодаря "Січ-2-30", будут помогать в работе украинским аграриям, картографам, а также в сферах лесного и водного хозяйства, безопасности и обороны, мониторинга чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Спутник будет интегрирован в программу Европейского Союза по наблюдению за Землей Copernicus. Это первый за последние 10 лет отечественный аппарат, который Украина запускает в космос.

Разработка и изготовление спутника велись на средства конструкторского бюро "Южное". Работы обошлись более чем в 110 млн грн, сообщает Радио Свобода.