15:51, Сегодня

Масштабное ДТП в Харьковской области: все подробности Пострадали четыре человека

Масштабное ДТП произошло в Харьковской области. 5 автомобилей столкнулись вблизи г. Змиев. Об этом стало известно в эфире программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

По словам медиков экстренной помощи, пострадали четыре человека, среди них - 7-летняя девочка. Ее госпитализировали вместе с родителями.

У всех ушибы и переломы. Самые тяжелые - у женщины.

Почему произошла авария, пока неизвестно. Очевидцы рассказывают о километровых пробках, которые образовались в обоих направлениях трассы.

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Напомним, в Харькове произошла очередная страшная авария, в ходе которой внедорожник сбил двух подростков.

Камеры наблюдения записали все происшедшее на перекрестке. По пешеходному переходу компания из 5-6 подростков переходила дорогу. В это время водитель проигнорировал запрещенный знак светофора и поехал. Он задел одну девочку, которую отбросило в сторону и она упала, а также протянул до следующего перехода на перекрестке мальчика под своими колесами.