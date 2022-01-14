15:41, Сегодня

Нападет ли Россия на Украину: военный эксперт успокоил украинцев Олег Стариков подробно объяснил, что происходит

Российские войска возле украинской границы несут потенциальную угрозу украинской государственности, а не реальную. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Олег Стариков.

"По логике действий РФ есть потенциальная угроза, реальной я пока не вижу. Разведданные не указывают на происходящую подготовку к полномасштабной войне, все военные эксперты тоже говорят об этом", - сказал он.

По его словам, войны нового тысячелетия кардинально отличаются от Второй мировой войны. Стариков перечислил признаки, по которым можно понять, готовится ли РФ к наступательной операции на Украину:

"Есть борьба с терроризмом, войны в "серой зоне", гибридные войны и технологические войны. Например, для наступления сухопутных войск нужно налаживать логистику. Для того чтобы один батальон вел боевые действия в течение одного дня, ему необходимо 60 тонн дизельного топлива. Воздушная разведка, космическая знают о таких признаках. И как только они получат такие данные - это один из признаков приближающейся войны".

Ранее экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов заявил в эфире телеканала "Украина 24", что концентрация войск России у границ Украины, которой пугают украинское общество, является фейком.

Как отметил он, возле границ с Украиной наблюдаются "отдельные движения" - "отдельный танковый батальон выехал с базы на стрельбище, пострелял, не вернулся на эту базу, уехал на другую базу". По словам экс-советника Путина, "это рассчитано на украинскую общественность, на украинских граждан, это кампания запугивания, шантажа, истерики, паники".