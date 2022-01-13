20:02, Сегодня

Говорили о Донбассе: что происходило на первом в году заседании ОБСЕ Журналист "Радио Свобода" рассказал, о чем шла речь на закрытой от прессы части заседания

В Вене 13 января состоялось первое в этом году заседание Постоянного Совета ОБСЕ. О чем там шла речь, рассказал в программе ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" журналист "Радио Свобода" Сергей Стеценко.

"На заседании ОБСЕ говорили об Украине, об обострении между Украиной и Россией. Конечно, каких-то дипломатических прорывов от этой встречи не ожидалось. Однако украинский представитель Богдан Цимбалюк сказал, что в той части, куда журналистов не пускали, об Украине говорили много, в частности, о методах и вариантах решения этой проблемы. И в первую очередь прозвучал тезис о том, что и ОБСЕ, и другие международные организации должны заниматься и думать о решении этой ситуации в Украине, поскольку безопасность в Украине – это фактически безопасность Европы", — сказал он.

Читайте также: Представитель России выглядел побитым: эксперт сказал, чего ждать от переговоров с НАТО

Также, по словам журналиста, члены совета обсуждали ситуацию на Донбассе.

"Не обошли стороной и вопрос Донбасса. В частности, глава миссии ОБСЕ заявил о том, что они будут принимать во внимание и следить за событиями, происходящими на Донбассе. Новый глава ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что одним из первых официальных визитов будет визит в Украину. Он изъявил большое желание посетить именно восток Украины и непосредственно зону проведения ООС. Говоря об общей стратегии ОБСЕ на 2022 год, — выбрана стратегия усиления безопасности в Европе", — сказал он.

Читайте также: России не нужна массовая атака: дипломат о стратегии Путина против Украины

Добавим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на заседании Постоянного Совета ОБСЕ прозвучала консолидированная поддержка Украины в условиях военного давления и неправомерных ультиматумов со стороны России.

“Партнеры полностью разделяют позицию Украины: принципы ОБСЕ, зафиксированные в Хельсинкском заключительном акте, – незыблемы, включая право государств свободно выбирать, частью какой организации или союзного договора быть”, – сказал глава МИД.