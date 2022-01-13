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В Черновцах на парковке произошла стрельба, есть раненый: подробности с места ЧП Инцидент произошел днем в четврег, 13 января

Сегодня, 13 января, во второй половине дня в Черновцах неизвестный подошел к одному из припаркованных автомобилей и почти в упор выстрелил в человека на водительском сиденье. Об этом говорится в эфире программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Известно, что стрельба произошла на парковке возле одного из пабов города. Стрельбу открыл 25-летний мужчина: он подошел к внедорожнику, открыл дверцу с водительского сиденья и дважды выстрелил в сидящего за рулем мужчину.

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Раненого мужчину госпитализировали, у него травма глаза. Пострадавший находится в больнице в состоянии средней тяжести. Стрелка почти сразу же задержала полиция. О нем известно, что он черновчанин, мужчину пока допрашивают правоохранители.

В одном из Telegram-каналов уже сообщают, что стрельба могла возникнуть из-за назначения нового руководителя местной свалки. Все подробности происшествия выясняет полиция.

Напомним, в Харькове произошла очередная страшная авария, в результате которой внедорожник сбил двух подростков.

Камеры наблюдения записали все происшедшее на перекрестке. По пешеходному переходу компания из 5-6 подростков переходила дорогу. В это время водитель проигнорировал запрещенный знак светофора и поехал. Он задел одну девочку, которую отбросило в сторону и она упала, а также протянул до следующего перехода на перекрестке мальчика под своими колесами.