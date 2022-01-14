09:27, Сегодня

Состояние украинцев тревожное: что поможет противостоять агрессии России Политологи рассказали, чего не хватает в Украине для успешного противодействия оккупантам

В Украине не хватает работы государства с населением в условиях российской агрессии, заявили эксперты в эфире "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24".

В частности, политолог Александр Солонтай считает, что одни вооруженные силы не спасут Украину в случае агрессии.

"Наши вооруженные силы намного лучше, и тренируются. Территориальная оборона появилась, законодательство с 1 января, запустили финансовый ресурс... Такого раньше не было. У нас, наконец, появился запас, тренировки запаса проходят, у нас тренировки резервистов появились. Но это все нас не спасет. Спасти нас может только крепкая спайка гражданского населения с государством, где гражданское население не перепуганное, а мобилизованное. Где мы не запуганы, а проинструктированы, натренированы, 2-3 раза пропустили через себя. Тогда спокойно", — сказал он.

Читайте также: Дестабилизация Украины началась задолго до 2014 года – эксперт о российской агрессии

В свою очередь политолог Александра Решмедилова рассказала, как власть должна успокоить население.

"Мы говорим об общественных настроениях. И мы можем видеть, насколько тревожно состояние украинцев: телевизор или другие носители информации у всех есть, все читают, угрозу видят. Человек может успокоиться, если у него есть инструкция о том, что ему делать. По крайней мере он знает, кого ему слушать в случае чего. Это должно быть для того, чтобы успокоить население не просто заговаривая или отвлекая, условно говоря, "ты это не смотри, а смотри, как маленькая пандочка родила в зоопарке". Нет. Должно быть непосредственное понимание, что делать в экстренных ситуациях. Люди должны знать, особенно когда мы говорим о пенсионерах, одиноких. Должна быть четкая вертикаль подчиненности, тогда не будет хаоса и перепуганных глаз", — сказала она.

Ранее председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак рассказал, зачем Кремлю нужны Минские соглашения.

"Есть такая русская поговорка - "как не мытьем, так катаньем". Де-факто они будут пробовать реализовать свою линию о том, что Украина никогда не сможет присоединиться к НАТО", — отметил эксперт.