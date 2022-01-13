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Новая волна коронавируса в Украине: врач рассказала, чего ожидать "Не исключено, что будут появляться новые, более агрессивные штаммы"

В Украине начинается новая волна коронавирусной инфекции из-за нового штамма "Омикрон", который пока что доминирует в странах Европы и США. Об этом сказала в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" врач-эпидемиолог Татьяна Чумаченко.

"В Украине еще не доминирует штамм "Омикрон", из-за которого болеет Европа и США. Нам тоже предстоит с ним встретиться, штамм будет распространяться и провоцировать рост заболеваемости. Кроме этого, не исключено, что будут появляться новые, более агрессивные штаммы", - подчеркнула она.

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Врач отметила, что в Украине и дальше будут периодически возникать новые волны заболеваемости COVID-19, "пока у населения не будет достаточного коллективного иммунитета".

При этом Чумаченко добавила, что многие украинцы продолжают отказываться от вакцинации:

"Приверженность людей к вакцинации все еще достаточно низкая. Есть целая прослойка людей, в том числе пожилых, которые в первую очередь подвергаются риску умереть или тяжело перенести заболевание. Они не спешат делать прививку, слушают разные фейки, боятся".

Ранее экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая объяснила, почему после праздников наблюдается спад заболеваемости в статистике.

"Мы увидим рост через дней 10-14, довольно большой. Это связано и с тем, что не было контроля над соблюдением карантинных мер. Все с родственниками встречались, мы видим по соцсетям, все где-то колядуют и совсем забыли об ограничениях", — добавила она.