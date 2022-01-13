08:21, Сегодня

Посол Эстонии обратил внимание на ситуацию со свободой слова в Украине В Украине СМИ сегодня могут выражать собственную точку зрения, считает посол Эстонии

Разнообразные медиа - это и есть свобода слова. Об этом заявил посол Эстонии в Украине Каимо Кууск. И это вряд ли совпадает с политикой Банковой в отношении СМИ, говорится в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

В сюжете отмечается, что в Украине журналистам приходится отстаивать свои права, пока власть развивает медиаимперию и устраивает бойкоты СМИ.

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Эстонский дипломат пояснил, что вещать, не боясь преследований, - это основа демократии, которую в нашей стране обеспечивают именно частные каналы вместе с общественным вещателем.

"У вас в Украине есть большое количество различных конкурирующих медиаканалов. Добавить сюда еще общественное вещание... И это уже фактически основа свободы слова. Я считаю, что это высокий уровень. У вас есть возможность говорить то, что вы думаете, не боясь, что вас осудят", — сказал Каимо Кууск.

Напомним, ранее стало известно, что информационный телеканал-лидер "Украина 24" расширяет сотрудничество с украинской редакцией Радио Свобода. Уже с 8 января в эфире телеканала будут регулярно появляться материалы телепроектов "Крым. Реалии" и "Донбасс. Реалии".

Кроме того, стоить напомнить, что народный депутат Инна Совсун ранее объяснила, зачем в Украине власть пытается сосредоточить некоторую часть телеканалов в одних руках. Она обратила внимание на покупку "4 канала" нардепом от "Слуги народа" Алексеем Ковалевым. Как известно, декларация нардепа не располагает сведениями о ресурсах, которые бы указывали на состоятельность парламентария совершить такую покупку.

"Нет ни одного объяснения, почему мало кому известный народный депутат с очень скромной декларацией заявляет о покупке телеканала. То, что мы видим, - это консолидация медиаресурсов, которые доступны сейчас на рынке, в одних руках.

И здесь есть два блока вопросов. Первый вопрос к самому депутату Ковалеву, декларация которого отнюдь не позволяет говорить о том, что у него были ресурсы для покупки этого телеканала. А с другой стороны - в какой степени будут на этих каналах подвергаться цензуре новости, и в какой степени на государственных телеканалах, за которые платят все налогоплательщики, будут продвигаться нарративы, которые являются только нарративами одной политической партии - партии власти", — сказала парламентарий.