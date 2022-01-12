21:49, Сегодня

"Это убийство рейтинга": политолог указал на серьезную опасность для Порошенко Порошенко не грозят тюремные сроки за госизмену и финансирование терроризма, сообщил политолог

Пятый президент Украины Петр Порошенко не получит обвинительного приговора по уголовным статьям о госизмене и пособничеству террористам. Об этом сообщил в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" политолог Олег Постернак.

"Порошенко не будет осужден по этим двум статьям. По статье 111 (госизмена - ред.) почти невозможно посадить без соглашения сторон, когда сторона признается. То есть там чрезвычайно трудно доказать умысел. Невозможно осудить (по статье - ред.) 111. Это когда ты идешь на сотрудничество со следствием", — отметил политолог.

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Постернак сообщил, что Рада до сих пор не признала "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями. Это обстоятельство не дает признать виновным Порошенко по статье УК Украины № 258, которая касается сотрудничества с террористической группировкой.

"И вторая статья - 258. Это террористические организации. Извините, парламент не признал "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями. Они в обращении фиксируются, что якобы это террористическая организация. Зачем все это делается? Главной кульминацией этого шоу будет...одновременный допрос. Когда будет Медведчук стоять и будет стоять Порошенко. Это самое убийственное (ситуация - ред.) для Петра Алексеевича. Для Порошенко это чрезвычайно серьезное испытание будет. Поскольку рядом Медведчук будет сидеть. Это убийство рейтинга", — подытожил политолог.

Напомним, 6 января стало известно, что Печерский суд наложил арест на имущество Петра Порошенко. В Офисе генпрокурора заявили, что речь идет об объектах недвижимости, корпоративных правах, а также о ценном движимом имуществе. Впоследствии в "Европейской солидарности" сообщили, что под арест попали и телеканалы "Прямой" и "5 канал". Однако в ГБР эту информацию на следующий день опровергли, 7 января на официальном сайте сообщили, что никаких арестов не налагалось ни на телеканал "Прямой", ни на "5 канал".

20 декабря пятому президенту Украины и лидеру "Европейской солидарности" подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму.

В настоящее время Порошенко находится за границей. Ранее политик сказал, что вернется в Украину 17 января.