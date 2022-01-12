20:04, Сегодня

Дестабилизация Украины началась задолго до 2014 года – эксперт о российской агрессии Эксперт обратил внимание на слабо защищенное воздушное пространство Украины

Россия начала агрессию в отношении Украины за семь лет до Революции Достоинства. Об этом сообщил в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" эксперт-международник Евгений Добряк.

"Вопрос дестабилизации Украины идет (начался - ред.) не сегодня, не вчера, не в 2014 году. По крайней мере он начинается с 2007 года, когда в генштабе (РФ –ред.) и в Главном разведуправлении генштаба Вооруженных сил Российской Федерации был разработан план постепенной ассимиляции в политическую и экономическую систему Украины. Это первое. Второе. Был разработан план, потому что они (россияне – ред.) в стратегических своих планировках знали, что истекает срок пребывания Черноморского флота на территории Украины. Был план "А" и "Б" относительно воздействия на Крым. Имеется в виду силовой захват его. Это все было. Это военные говорят, которые знают. Наши военные, с кем я общался. Были планы информационной войны, которую мы сегодня видим, мощную (информационную войну – ред.)", — сказал эксперт.

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Добряк подчеркнул, что в Украине необходимо выявить слабые места в оборонном секторе.

"В этих вызовах и угрозах, которые сегодня есть, в политических, в военно-политических, в экономических необходима сплоченность общества и силового блока. И надо дать адекватный ответ в первую очередь в информационном пространстве, и в пространстве безопасности. Контрразведывательная защита государства должна быть очень сильной. И в плане военных вопросов мы должны понимать, где наш пробел. Если мы в сухопутном компоненте можем дать ответ России, это факт, и не надо бояться этих скоплений войск (возле границ Украины - ред.), которые есть, то у нас есть проблема, есть главная угроза для Украины - это Воздушные космические войска РФ, ракеты и авиация их. И у нас действительно открытое пространство. У нас очень слабая система ПВО. Мы должны у наших западных партнеров просить закрыть наше пространство. Как только мы закроем наше воздушное пространство, тогда угроза уменьшится вдвое, и мы получаем нормальный эффект", — сказал эксперт.

Ранее Евгений Добряк отреагировал на опрос для телезрителей, в котором предлагалось выбрать вариант, касающийся результата переговоров России и НАТО. Зрителям необходимо было выбрать между результатом "ультиматум" и результатом "компромисс".

"Я могу сказать, что, действительно, о компромиссе не может сейчас идти речь. Что касается ультиматумов, то о них также сейчас не может идти речь. Это начало очень долгого диалога между Россией, США и Североатлантическим альянсом", — отметил эксперт.

Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия подготовила планы саботажа и внутренней дестабилизации для Украины. Такое заявление она сделала во вторник.

Нуланд напомнила, что Россия создала нынешний кризис "из ничего" и сосредоточила 100 тысяч военных на границах Украины.

"Именно Россия подготовила внутренний саботаж, дестабилизацию, и варианты [действий] под чужим флагом (false flag - англ.) для Украины", — заявила она.