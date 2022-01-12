18:04, Сегодня

Заседания Россия-НАТО: компромисс возможен, но не сейчас, считает эксперт Россия вступила в длительный диалог с США и НАТО, отметил эксперт-международник

На заседании Россия-НАТО ни об ультиматумах, ни о компромиссе речь уже идти не может. Такой точкой зрения поделился в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" эксперт-международник Евгений Добряк.

Эксперт, таким образом, отреагировал на опрос для телезрителей, в котором предлагалось выбрать вариант, касающийся результата переговоров России и НАТО. Зрителям необходимо было выбрать между результатом "ультиматум" и результатом "компромисс".

"Я могу сказать, что, действительно, о компромиссе не может сейчас идти речь. Что касается ультиматумов, то о них также сейчас не может идти речь. Это начало очень долгого диалога между Россией, США и Североатлантическим альянсом", — отметил эксперт.

Добряк также считает, что компромисс в будущем возможен, но пока об этом говорить рано.

"Я думаю, что будущий компромисс может быть, но он будет не сейчас. Потому что много есть факторов, которые влияют на всю эту глобальную геостратегическую военно-политическую ситуацию в Европе и в мире. Поэтому это только начало переговоров. Завтра еще будет раунд переговоров в рамках ОБСЕ. Хотя он тоже, я думаю, вряд ли даст какие-то положительные результаты. Но это начало", — сказал он.

В свою очередь политолог Богдан Петренко также сообщал, что на данном заседании к компромиссу не придут.

"С этой точки зрения Российская Федерация не настроена на какие-либо компромиссы. Более того, любые компромиссы по этим принципиальным позициям приведут к тому, что доверие к самому Кремлю внутри России будет снижаться.

Также будет снижаться доверие к Кремлю среди российских сателлитов, потому что они будут понимать, что Кремль слаб", — рассказал политолог.

Отметим, что 12 января в Брюсселе прошло четырехчасовое заседание Россия–НАТО. Ранее пресс-служба Североатлантического альянса сообщала, что на заседании планируют обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, а также обстановкой, которая сложилась вокруг Украины и внутри ее.