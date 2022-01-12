17:18, Сегодня

Вторжение России в Украину: реальной угрозы пока нет, считает военный эксперт Олег Стариков указал на признаки, которые могут говорить о том, что противник готовит атаку

Агрессия России в отношении Украины на сегодня имеет прежде всего информационную составляющую. Эскалация российских вооруженных сил возле украинских границ несет только потенциальную опасность для Украины.

Об этом сообщил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Олег Стариков.

Эксперт обратил внимание на то, что к планам, которые предусматривают нападение на другую страну, могут быть допущены только несколько человек. Кроме того, Стариков прокомментировал вероятность перенесения Кремлем атаки на Украину из-за холодной погоды.

"Если есть какой-то план (в России – ред.), то этот план утверждается в генштабе. К нему допущены максимум 5 человек. Он утверждается верховным главнокомандующим - конкретно президентом Путиным. В данной ситуации я вижу больше всего именно информационную составляющую, чем реальную. Да, есть потенциальная угроза для Украины. Потому что взаимоотношения Украины и РФ тяжелые, сложные и напряженные. Данное напряжение может перерасти в вооруженную составляющую или в военную составляющую, в ведение боевых действий, но это только потенциальная угроза", — отметил эксперт.

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Он также отметил, что приготовления к нападению можно определить по логистическим действиям противника

"Без логистики никакие войны не происходят. Для того чтобы вести боевые действия, один батальон в день потребует 60 тонн горючего. Это цистерна. Это один батальон. Например, у нас на востоке страны нам необходимо в неделю 3200 тонн... Поэтому видно, когда подходит такого вида тыловое обеспечение. Поэтому сейчас это больше информационная составляющая, чем реальная", — сказал Стариков.

Отметим, что американское издание The New York Times разместило статью, в которой сообщается, что президент РФ Владимир Путин решил передвинуть дату возможного вторжения в Украину ближе к весне. Причиной якобы является холодная погода. Издание пишет, что теоретически Россия может напасть на Украину в феврале.

Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия подготовила планы саботажа и внутренней дестабилизации для Украины.

Нуланд напомнила, что Россия создала нынешний кризис "из ничего" и сосредоточила 100 тысяч военных на границах Украины.

"Именно Россия подготовила внутренний саботаж, дестабилизацию, и варианты [действий] под чужим флагом (false flag - англ.) для Украины", - заявила она.