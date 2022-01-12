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Волна "минирований" прокатилась по Украине: подробности с места событий Взрывчатку ищут в школах, метро и торговых центрах

По Украине 12 января прокатилась волна анонимных сообщений о минировании. В Киеве закрыли четыре станции метро - "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Театральную" и "Вокзальную". В ряде городов Украины полиция ищет взрывчатку в учебных заведениях и торговых центрах.

Как сообщает корреспондентка телеканала "Украина 24" в эфире программы "Новости Сегодня", возле закрытого входа на станцию ​​"Дворец спорта" очень много людей.

"Пока мы не видели полицейских при входе, кареты "скорой помощи" и взрывотехников. Скорее всего, они сейчас работают непосредственно на платформах, ищут взрывоопасные вещества. Не могут попасть киевляне, пытаются воспользоваться другими ближайшими станциями метро", - сообщает корреспондентка.

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В Одессе проверили все торговые центры. По данным анонима, они должны были взлететь в воздух в 14:00, однако остались на месте.

Письма с аналогичным содержанием разлетелись по другим городам Украины. Взрывчатку ищут в учебных заведениях Львова, Черкасс, Николаева и Днепра. Пока нигде ничего не нашли.

Отметим, что заведомо ложные сообщения о подготовке взрыва являются уголовным преступлением, которое предусматривает лишение свободы от 2 до 6 лет.

Напомним, 28 июля в полицию поступило сообщение о минировании Чернобыльской атомной электростанции и возможном взрыве. Подразделения полиции совместно с СБУ и безопасностью ЧАЭС оперативно отреагировали на информацию, перекрыли все КПП Чернобыльской зоны. Сообщение оказалось ложным.

6 июля анонимный "телефонный террорист" якобы заминировал здание Киевской городской администрации. Сообщивший об этом потребовал выкуп в биткоинах.

Ранее психолог Анна-Мария Ракетская в эфире телеканала "Украина 24" рассказала о мотивах людей, которые совершают звонки о ложном минировании школ, торговых центров, метро и т. д.