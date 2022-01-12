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Жуткое ДТП с такси в Харькове: подробности с места событий Авария произошла около 9 утра.

Три человека погибли, еще двое детей в больнице. Ужасная авария произошла в Харькове на Окружной дороге, говорится в эфире программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Известно, что авария произошла около 9 утра. Столкнулись две машины – это Toyota – автомобиль такси, – а также KІА. По сообщению нашей корреспондентки на месте событий, тела погибших еще не убрали. Работают следственно-оперативная группа и эксперты.

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Удалось выяснить, что авария произошла, по предварительной информации, по вине водителя автомобиля KІА. По словам очевидца, он видел, как КІА по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где в это время двигался автомобиль такси.

В такси, кроме водителя, еще была женщина с двумя маленькими детьми – им около 3-х лет. Это мальчик и девочка.

Удар был такой мощности, что такси забросило на отбойник. Подушка безопасности сработала, к сожалению, жизнь взрослых это не спасло, но, вероятно, спасло жизнь детей. Сейчас они в больнице скорой и неотложной помощи Харькова – врачи борются за их жизнь, однако пока прогнозов не дают.

Дорога сухая. По какой причине KІА занесло - будут выяснять следователи.

Напомним, в Харькове произошла очередная страшная авария, в ходе которой внедорожник сбил двух подростков.

Камеры наблюдения записали все происшедшее на перекрестке. По пешеходному переходу компания из 5-6 подростков переходила дорогу. В это время водитель проигнорировал запрещенный знак светофора и поехал. Он задел одну девочку, которую отбросило в сторону и она упала, а также протянул до следующего перехода на перекрестке мальчика под своими колесами.