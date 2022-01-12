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Врач о вакцинации детей от коронавируса: "Должен быть личный выбор" Иммунолог также рассказал, кому прививка необходима

Вакцинация детей от COVID-19 не должна быть обязательной. Об этом заявил в эфире программы "Сегодня утро" на телеканале "Украина 24" врач-иммунолог Борис Донской.

"Не стоит делать прививки детям обязательным условием, ведь это должен быть личный выбор. На самом деле риск у детей заболеть тяжелой инфекцией не такой уж высокий, побочный эффект потенциально - маловероятный, но тоже должен быть. Поэтому взрослые люди за своих детей сами должны выбирать", - сказал он.

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Специалист также отметил, каким категориям детей вакцинация от коронавируса необходима:

"Среди детей тоже есть пациенты с легочными нарушениями, сердечными нарушениями, диабетом, с первичным и вторичным иммунодефицитом – таких деток нужно прививать однозначно. А дальше – по желанию. Вы либо принимаете риск, пусть и небольшой, на осложнение от инфекции, или же виртуальный риск от препарата. Но здесь должен быть выбор самостоятельный".

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью изданию BBC заявил, что в Украине рассматривают возможность вакцинировать от коронавируса детей от пяти лет.

"Опыт других стран, где уже проводят такие прививки, показывает, что это безопасно. Что благодаря прививкам от COVID предупреждают преждевременную смертность, особенно на фоне тяжелых соматических заболеваний. Предупреждают вспышки в организованных коллективах", - рассказал он.

Врач-иммунолог Анна Гильфанова в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, есть ли медицинские противопоказания к вакцинации для детей.

"К счастью, дети редко имеют тяжелое протекание ковидной инфекции. Но дети старше 12 лет социально активны, для них важно получить полноценное образование, быть максимально мобильными. Кроме того, они являются вектором передачи вируса в общество. Поэтому действительно подростки являются таргетной группой, которую можно рассматривать как объект для проведения вакцинации", - сказала иммунолог.