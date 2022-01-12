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Иммунолог назвал главную угрозу от нового штамма коронавируса "Омикрон" "Болеют не антитела, а болеет человек"

Пандемия, возможно, завершится в этом году, но переживать все равно уже поздно. Об этом рассказал в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" иммунолог Борис Донской.

"Волна уже начала расти, и в ближайшие неделю-две у нас будет стремительный рост. Фактически уже ничем мы не сможем ее остановить. Бустерную дозу еще можно получить - или вторую для тех, кто получил только первую. Это существенно улучшит иммунность", – сказал он.

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По словам иммунолога, болеют не антитела, а болеет человек:

"Можно заболеть в принципе с любым уровнем антител. Они – лишь одна часть вашего защитного слоя, то есть иметь каску, но не иметь бронежилета. Ваши антитела были эффективны против "Альфы", "Дельты", но они не столь эффективны против "Омикрона" - все равно он пробивает иммунность людей, которые имели прививку. Даже 2 дозы, к сожалению, даже тех, кто имел 3 дозы. Поэтому повысить их (уровень антител - прим. ред.) - это улучшить ваше личное протекание этой инфекции, но успеем ли мы?"

Ранее экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая объяснила, почему после праздников наблюдается спад заболеваемости в статистике.

"Мы увидим рост через дней 10-14, довольно большой. Это связано и с тем, что не было контроля над соблюдением карантинных мер. Все с родственниками встречались, мы видим по соцсетям, все где-то колядуют и совсем забыли об ограничениях", — добавила она.