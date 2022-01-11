20:59, Сегодня

России не нужна массовая атака: дипломат о стратегии Путина против Украины "Россия понимает, что Украина сделала свой выбор"

Россия не будет наносить массированный удар по Украине и вводить наземные войска, потому что у нее другой план. Об этом заявил в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

"Я не думаю, что удар будет массированным. Что делали россияне в 2014 году? Стреляли по нашей территории из своих ракетных систем, из своих самолетов, вводили свои диверсионные группы на территорию Украины. Они до сих пор официально не признают, что воюют регулярными силами в Украине. Эту двойную игру уже все поняли. Теперь Россия может атаковать объекты критической инфраструктуры дистанционно, хакерским способом. Как в 2017 году, когда масштабная атака на наши энергетические подстанции закрыла поставки в регионе электроэнергии на сутки. Зачем вводить 100 тысяч войск, если можно дождаться момента дестабилизации. И, наверное, они так и думают", – говорит он.

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По словам Чалого, россияне планировали захватить Киев еще в 2014 году, однако план Кремля провалился:

"Они не смогли даже меньший сценарий воплотить, когда планировали получить Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Херсонскую области. Потому что нет сейчас столь неадекватных людей в мире. Чтобы удержать территорию, нужно получить запрос с этой территории. У нас бывший президент Виктор Янукович сделал такой запрос и что? Люди восстали и все".

По мнению дипломата, передвижением войск Россия в первую очередь пытается запугать США и страны Европы, чтобы они отказались от поддержки проевропейского направления Украины:

"Россия понимает, что Украина сделала свой выбор. И они используют последний аргумент: массированное использование угроз силой. Больше в России ничего нет. И здесь надо понимать, едины ли мы в защите страны, несмотря на политические силы. Надо объединяться вокруг защиты страны".

Напомним, 10 января в Женеве состоялся важнейший раунд переговоров представителей США и России, о проведении которых ранее договорились Джо Байден и Владимир Путин.

Кроме того, 12 января в Брюсселе состоится встреча Совета Россия - НАТО, а на 13 января в Вене назначены переговоры Россия - ОБСЕ.

Политолог Кость Бондаренко заявил, что от заседания комиссии Украина – НАТО в Брюсселе не стоит ожидать серьезных решений.

По его словам, в частности, Запад не решится подписать документ, блокирующий вступление Украины в НАТО.

"Подписание такого документа - нонсенс. Но джентльменские договоренности по вопросу о непредоставлении ПДЧ Украине - такое может быть, и частично поспособствует определенной разрядке. Россия сегодня прекрасно понимает, что играет игру "на грани фола", блефует, потому что прекрасно понимает, какие в этой игре ставки", - говорит он.