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Самое страшное позади: врач предложил отказаться от вакцинации против COVID-19 Используемые сейчас вакцины создавались для борьбы с базовым вариантом COVID-19, они неэффективны против новых штаммов, отмечает специалист

Пандемия COVID-19 в Украине и мире подходит к концу. Об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" врач-иммунолог Андрей Волянский.

Специалист развеял миф, что украинцам нужно делать прививки от вируса раз в полгода:

"Ведь мы не знаем, что такое риновирус, аденовирус, РС-вирус - это легкие инфекции, мы от них не вакцинируем. То же самое с "Омикроном" и другими вариантами COVID. Вакцинация от них не нужна в принципе - это легкие инфекции, мы периодическим ими заражаемся и выздоравливаем. Зачем весь мир ставить в регулярную зависимость от поголовной вакцинации раз или два раза в год", - сказал он.

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По его словам, заболеваемость и смертность от коронавируса серьезно снизилась как в Украине, так и в остальном мире. Врач считает, что пандемия COVID-19, которая длилась чуть больше двух лет, уже заканчивается:

"Мы пережили 2 года пандемии, огромные жертвы и в Украине, и в мире, но все уже позади. Теперь осталась легкая инфекция, с которой мы справляемся без проблем и без вакцинации".

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Волянский также рассказал, что вакцинацию от коронавируса можно прекращать, ведь вакцины, которые применяются сейчас, были созданы против базового варианта COVID-19.

"В Украине вакцинированы примерно 35% населения, половина вакцинированных – взрослые. Это очень немного, и не эти вакцинированные создают иммунный щит, а все-таки переболевшие. Люди, которые переболели, - защищены надолго. Вакцины, которые применяются сейчас, были созданы против уханьского базового варианта, они малоэффективны против "Дельта" и совсем неэффективны против "Омикрона", - отметил он.

Ранее врач-эпидемиолог Людмила Мухарская в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что украинцам подают неверные данные по заболеваемости коронавирусом.

"Зафиксировано около двух тысяч (новых случаев заболевания за сутки — ред.), из них тысяча госпитализирована. Это говорит о том, что статистика неполная. Пропорция между теми, у кого выявили и кого госпитализировали, 50%, не соответствует действительности. У нас недовыявление людей, которые болеют бессимптомно или с малыми симптомами. Люди на этих выходных не обращались за медицинской помощью. Значит, у них болезнь протекает в легкой форме, и они самостоятельно могут справиться. Это не всегда правильно, поэтому если есть какие-то симптомы, лучше обратиться к врачу", — сказала она.