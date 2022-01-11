15:12, Сегодня

Непогода в Украине: водителей просят быть осторожнее Синоптики прогнозируют гололед и угрозу лавин

В Украину идет непогода — об этом сообщается в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

11 и 12 января на дорогах ожидается гололед, а в горах — угроза схождения лавин, сообщают в Государственной службе чрезвычайных ситуаций. Быть особо внимательными призывают водителей в Киевской области.

Существенных осадков в Украине не прогнозируют, дневная температура составит -2...-7, ночью будет холоднее.

Ранее сообщалось, что, по данным Укргидрометцентра, в среднем зимой температура будет на 1,5 градуса выше нормы. В январе вообще будет на 3 градуса теплее обычного. Однако морозы до -10 градусов и снег все-таки будут. Так, народный синоптик Леонид Горбань еще летом спрогнозировал, что этой зимой украинцев, наоборот, ждут лютые морозы и вьюги.