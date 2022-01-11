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В Киеве избили известного телеведущего: он рассказал подробности

В Киеве избили журналиста, радио- и телеведущего Андрея Куликова, нападавшие уже задержаны. Подробности о нападении он рассказал в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24".

"Чувствую себя хорошо. Есть следы побоев, кости не переломаны, ничего такого. Сейчас направляюсь на радио делать свою программу. Хочу опровергнуть, что якобы получив отказ, они начали свои агрессивные действия. На самом деле, я полез в карман дать закурить, и в этот момент с криком "90-е возвращаются, это гоп-стоп" мне один из нападающих нанес несколько ударов в висок, в ухо. Потом меня сбили с ног, а далее начался обыск и изъятие ценных вещей", — сказал он.

Сразу после нападения Куликов обратился за помощью полиции и медиков.

"Потом они ушли, я вытер залитое кровью лицо и пошел в ближайшее отделение полиции. Там сразу приступили к работе, скоро прибыла оперативная группа, выехали на место события, осмотрели, сфотографировали. Потом приехала "скорая", что-то мне сделали, отвезли в больницу скорой помощи, где мне сделали рентген черепа, чтобы убедиться, что серьезного ничего нет. И целый день шли следственные действия. Я думаю, украденные вещи не вернут до завершения дела, но это нормально. Главное, что номер телефона восстановлен", — рассказал журналист.

По данным полиции, в Киеве накануне на проспекте Победы в Шевченковском районе ограбили соучредителя Общественного радио Андрея Куликова. Нападавшие избили радиоведущего, отобрали три тысячи гривен, банковскую карту и мобильный телефон.

Полиция задержала двух нападавших, им грозит до 6 лет тюрьмы.

"Грабителями оказались ранее судимый за ограбление, кражи и незаконное обращение наркотиков 23-летний уроженец Николаевской области и 23-летний житель Волынской области, который сейчас находится в статусе обвиняемого за кражу. Им грозит до шести лет тюремного заключения. Правоохранители проверяют причастность еще двух человек к ограблению", – говорят в полиции.