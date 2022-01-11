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"Я что, нас**л на кого-то?": полковника полиции обнаружили пьяным за рулем Патрульные остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения

Полковника одесской полиции обнаружили пьяным за рулем в Черновцах. Об этом говорится в эфире программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Местные патрульные остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Когда водитель показал документы, оказалось, что он – руководитель управления стратегических расследований полиции Одессы.

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В то же время он имел явные признаки алкогольного опьянения. Проходить тест полковник отказался, просил замять дело и плел всякую чушь.

Патрульные протоколы все-таки составили.

Задержанный: Вы вообще имеете солидарность какую-то полицейскую?

Патрульный: Конечно. Но у нее есть определенные рамки.

Задержанный: А что я сделал? Я что, нас**л на кого-то? Кого-то обос**л, что-то неправильно... Или с вами неправильно общаюсь? Я с вами... ну... разговариваю... ну... и говорю: "Пацаны, давайте... мы же все начинаем с чего-то... у кого-то дальше будет что-то... все, жизнь такая...". Ну, извините. Вы что, меня не можете поддержать?

Напомним, в Харькове произошла очередная страшная авария, в ходе которой внедорожник сбил двух подростков. Камеры наблюдения засняли все, что произошло на перекрестке.

Камеры наблюдения записали все происшедшее на перекрестке. По пешеходному переходу компания из 5-6 подростков переходила дорогу. В это время водитель проигнорировал запрещенный знак светофора и поехал. Он задел одну девочку, которую отбросило в сторону и она упала, а также протянул до следующего перехода на перекрестке мальчика под своими колесами.