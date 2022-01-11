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Срок действия COVID-сертификатов сократят: подробности от Минздрава Вместо года сертификаты будут действовать всего девять месяцев

Срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса сократят с года до 9 месяцев. Об этом сообщается в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

О таких планах сообщили в Минздраве, однако, последнее слово — за Кабмином. К слову, ранее такое же решение приняли в странах Евросоюза.

"Это касается как цифровых сертификатов, так и международных бумажных свидетельств о вакцинации. Соответственно, люди, у которых есть свидетельство о вакцинации сроком один год, должны либо обменять его через семейного врача или врача, который проводил вакцинацию, либо при проверке документа люди, которые ее проводят, будут обращать внимание, что срок действия сертификата —9 месяцев с того момента, когда будет принято решение правительства", — рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

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Ранее мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявил, что более половины киевлян вакцинированы от коронавируса.

"Была проведена довольно широкая кампания. И на сегодняшний день большинство киевлян уже вакцинированы, одной вакциной почти все, а двумя дозами около 60%", — сказал он.