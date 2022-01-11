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Пискун рассказал, как водил отца в тюрьму на допрос Экс-генпрокурор признался, что когда-то ему не нравилась его работа

Экс-генпрокурор Святослав Пискун в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" рассказал историю из своей молодости, когда он, работая следователем, водил отца на допрос в Лукьяновскую тюрьму.

"Было время, когда все надоело, не получалось... Один раз я уставший дома, и отец говорит - чего это ты выпиваешь, сынок? Я говорю - папа, эти допросы, эта тюрьма уже задолбали, надо что-то менять... Сколько можно, семьи не вижу... Дочь растет, я не вижу, как она в школу пошла... Ухожу - спит, прихожу - спит. Каждую ночь куда-то надо ехать, что-то делать. Отец говорит – а ты можешь меня завести в тюрьму? Хочу увидеть, никогда в тюрьме не был. Везде был, а в тюрьме не был. Говорю - давай попробую", - рассказал он.

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По словам Пискуна, он выписал отцу повестку на допрос в Лукьяновское СИЗО.

"Беру отца и веду в тюрьму. Я следователь, а для очной ставки мог приводить свидетелей. Приходим в дежурную часть, смотрит дежурный на нас - следователь Пискун, свидетель тоже Пискун. Говорит - вы случайно не родственники? Говорю - однофамильцы. Говорит - 20 лет служу, такого еще не было... Мало того, что однофамильцы, еще и похожие... Пустили. Мы идем с отцом, одну дверь открывают, другую закрывают. Решетки открывают-закрывают. Камеры, крики, мат, сигареты... Идем в следственную часть, завожу в камеру, надо же кого-то пригласить на допрос. Вызываю, у меня как раз сидел арестованный по одному делу, и начинаю допрос.Мне нужно было ему предъявить обвинение. Он косится на отца, отец молча сидит, ни слова. Говорит - Святослав Михайлович, а это кто? Я говорю - психоаналитик, наблюдает, не псих ли ты. Он сразу подтянулся, сел ровно, начал все красиво говорить, рассказывать.Потом поворачивается к отцу, говорит - ну, я нормальный? Отец говорит - вроде нормальный, а если здесь сидишь, то нет", – рассказал экс-генпрокурор.

Как отметил Пискун, после посещения СИЗО отец советовал ему бросить работу следователя и уйти в адвокаты, "но вдруг потом потихоньку все изменилось и ничего не нужно было бросать".

Ранее экс-генпрокурор Святослав Пискун в эфире телеканала "Украина 24" рассказал историю о том, как поступал в высшее учебное заведение.

"Вызывают всех, кто после армии... Приносят личные дела, а мое лежит самое первое сверху. Профессор говорит: начнём. Сидит деканат. Берет первую папку сверху и говорит: "Пискун Святослав Михайлович". Я встаю. Говорит: "Ну что, коллеги, к началу, парень, с усами. Есть вопросы?". Все говорят: нет, нет. Говорит: "У нас такая примета – если парень первый в начале, мы его автоматически засчитываем". Хлоп – напротив моей фамилии галочка. Я все сдал и стал студентом", - сказал он.

Также Пискун рассказал о неудачном покушении на себя.