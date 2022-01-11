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"Почти как Зеленский": экс-генпрокурор рассказал историю, как поступал в вуз "Только выше и с усами"

Экс-генпрокурор Святослав Пискун в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" рассказал историю о том, как поступал в высшее учебное заведение.

"В университете я был капитаном команды КВН Львовского государственного университета имени Ивана Франка. Почти как Зеленский - только выше и с усами. Как поступал? Очень просто – приехал после армии и подал документы во Львов, потому что мамины родственники все были из Львова… И снова отправился на журналистику. И все – после армии нет проблем. Прошел собеседование. Деканом был или Цох, или Здоровега на журналистике во Львове. Львовяне знают – это фамилии, которые знают все", - сказал он.

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"И вот снится мне сон, последний день приема документов, комиссия. Снится мне отец - какой-то белый весь, седой. И говорит: "Поеди, забери документы и подай на юрфак". Я с утра встаю как зомби, сажусь в трамвай, поехал в университет, зашел в приемную комиссию на журналистику, забираю документы. Мне говорят: "А почему вы забираете?" Я говорю – пойду на юрфак занесу. "Ну да, - говорит. - Но ведь вы можете не поступить - у нас вы точно после армии проходите. А на юрфак там конкурс большой, а у вас оценки не очень, так что смотрите". Я говорю – ничего, попробую. И вот перехожу на другую сторону дома, захожу в приемную комиссию, а осталось полчаса до закрытия комиссии… И я говорю, что хочу подать документы", – рассказал Пискун.

По его словам, в комиссии сказали, что уже закончили работать:

"Я говорю: я же здесь, вы что, меня выгоните. Заходит – тогда был замдекана – и говорит: что ты здесь стоишь? Я говорю, что принес документы, у меня не берут. Ну, говорит: девушки, заберите у него документы что он здесь будет стоять. У меня берут документы, я там все записываю. И тут вдруг вопрос – номер комсомольского билета. И я понимаю, что его потерял, у меня его нет. И я говорю: билет, билет... Подходит этот снова замдекана и говорит: N27843562B. Девушка – раз – пишет. Я так на него смотрю, а он говорит: "Времени нет, давай". Я это с ним потом обсуждал, когда учился. Благодаря ему я стал студентом, потому что нет комсомольского билета – тебя никто не возьмет учиться в университет”.

Далее, по словам Пискуна, было собеседование:

"Вызывают всех, кто после армии... Приносят личные дела, а мое лежит самое первое сверху. Профессор говорит: начнём. Сидит деканат. Берет первую папку сверху и говорит: "Пискун Святослав Михайлович". Я встаю. Говорит: "Ну что, коллеги, к началу, парень, с усами. Есть вопросы?". Все говорят: нет, нет. Говорит: "У нас такая примета – если парень первый в начале, мы его автоматически засчитываем". Хлоп – напротив моей фамилии галочка. Я все сдал и стал студентом".

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