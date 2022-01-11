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"Мне пригрозили, а я не понял": Пискун рассказал о семейной трагедии "Работа прокуроров связана с тем, что они, защищая государство, людей, обвиняют тех, кто потом может быть признан преступником"

О трагической гибели своей матери в 1993 году рассказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" экс-генпрокурор Святослав Пискун.

"В свое время, когда я возглавлял управление по борьбе с организованной преступностью в Киевской области, я расследовал дело по фиктивному чеченскому "АВИЗО". Мне пригрозили, а я не понял, что это такое. И вдруг у меня загорелся дом в Ирпене, когда я был на работе. И у меня мама сгорела. Я до сегодняшнего дня не знаю, почему загорелся дом", - сказал бывший генпрокурор.

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По словам Пискуна, в Украине каждый сотрудник органов безопасности хотя бы раз в жизни сталкивался с угрозами из-за своей профессиональной деятельности.

"Работа прокуроров связана с тем, что они, защищая государство, людей, обвиняют тех, кто потом может быть признан преступником. И были случаи, когда люди, или их родственники мстили прокурорам, милиционерам за то, что их посадили в тюрьмы. Были такие, что считали незаконными такие решения. У нас были такие случаи, что и убивали людей", - говорит он.

Ранее Святослав Пискун в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как американцы спасли его от смерти.

"Когда меня снял Кучма, когда я арестовал Пукача (в 2003 году — ред.), на следующий день ко мне приезжают из посольства США, офицер по безопасности, и говорят: "Святослав Михайлович, уезжайте в Польшу, мы вас оттуда заберем в Америку и дадим политическое убежище". Я приехал от посла, говорю: "А что такое?" Говорят: "Вас сняли, и у нас есть оперативная информация, что на вас готовится покушение. Вы будете две недели жить на конспиративной квартире". И я жил на конспиративной квартире в Украине. Меня спрятали. Потом снова пришел офицер по безопасности, сказал: "Ваш вопрос решен. Мы распространили информацию, что вы об убийстве Гонгадзе и Александрова написали книгу, все это написали, кто, что, и она в Польше выйдет через месяц. Поэтому смысла вас убирать больше нет". И я вернулся домой", — сказал он.