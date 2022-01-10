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"Украина 24" запускает новый проект с Голосом Америки Смотрите регулярные включения корреспондентов Голоса Америки на телеканале "Украина 24"

Партнерский проект лидера информационного вещания "Украина 24" и Голоса Америки стартует на этой неделе в рамках "Ток-шоу Сегодня". Команда телеканала уже долгое время сотрудничает с крупнейшим международным вещателем США. Новым этапом партнерства станут регулярные включения корреспондентов украинской редакции Голоса Америки, за которыми смогут наблюдать миллионы зрителей.

"Сейчас, когда внимание мира приковано к напряженной ситуации на границе Украины с Россией, когда в процесс вовлечены главные политические игроки мира, необходимо, чтобы в эфире телеканала транслировалась четкая и правдивая информация из первых уст, без каких-либо посредников. Именно поэтому мы расширяем наше международное партнерство, которое очень важно для Украины", - убеждает главный редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак.

С Голосом Америки "Украину 24" объединяют высокие требования к качеству работы новостной команды.

"Голос Америки приветствует партнерство с телеканалом "Украина 24", лидером информационного вещания Украины. От своего основания в 1949 Голос Америки всегда руководствовался высокими стандартами журналистики и был образцом сбалансированного, беспристрастного освещения событий. Сегодня, когда Украина противостоит агрессии со стороны России и проводит ключевые демократические реформы, мы ценим возможность совместно с "Украиной 24" свободно и напрямую говорить правду и доносить информацию до украинских зрителей", - утверждает исполняющий обязанности руководителя украинской редакции Голоса Америки Руслан Петричка.

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"Во времена фейков и дезинформации украинской аудитории нужен надежный источник новостей, а значит, с расширением партнерства с Голосом Америки зритель канала "Украина 24" получит еще больше качественной и достоверной информации", - подчеркивает руководитель департамента информационного вещания "Новостной Группы Украина" Наталья Симонина.

Материалы журналистов Голоса Америки будут доступны не только в телеэфирах, но и на всех диджитал-платформах "Новостной Группы Украина", таким образом качественная информация будет распространена на широкую аудиторию всеми возможными способами.

Смотрите регулярные включения Голоса Америки в рамках "Ток-шоу Сегодня" с 16:00 на телеканале "Украина 24".

Напомним, телеканал "Украина 24" также расширяет сотрудничество с украинской редакцией Радио Свобода. Уже с 8 января в эфире телеканала будут регулярно появляться материалы телепроектов "Крым. Реалии" и "Донбасс. Реалии".

Проекты уникальны для украинского медийного рынка: еженедельно на протяжении более семи лет журналисты показывают жизнь в Крыму и на Донбассе, анализируют события и политические процессы вокруг этих регионов, расследуют резонансные преступления и находят доказательства причастности Российской Федерации к оккупации части территории Украины. Эксклюзивные кадры из Крыма и Донбасса теперь в эфире телеканала "Украина 24" каждую субботу и воскресенье.