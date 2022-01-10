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Статистика по коронавирусу неверная — врач объяснила почему Людмила Мухарская рассказала, почему официальные данные по заболеваемости ниже реальных

Официальные данные по заболеваемости коронавирусом в Украине неверны, рассказала в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

"Зафиксировано около 2 тысяч (новых случаев заболевания за сутки — ред.), из них тысяча госпитализирована. Это говорит о том, что статистика неполная. Пропорция между теми, у кого выявили и кого госпитализировали, 50%, не соответствует действительности. У нас недовыявление людей, которые болеют бессимптомно или с малыми симптомами. Люди на этих выходных не обращались за медицинской помощью. Значит, у них болезнь протекает в легкой форме, и они самостоятельно могут справиться. Это не всегда правильно, поэтому если есть какие-то симптомы, лучше обратиться к врачу", — сказала она.

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Также Мухарская рассказала, нужно ли проводить обследование организма перед бустерной прививкой.

"Официальная позиция Минздрава и международных агентств говорит, что не нужно делать дополнительных обследований перед прививкой. Но ряд экспертов говорит о том, что можно их сделать. И понятно, что государство не может на себя взять массовые обследования перед бустерной дозой, потому что это финансово тяжело сделать. Этого можно не делать, но если человек, хочет, он может пойти обследоваться. Это не дешево, но все-таки доступно", — сказала она.

Ранее экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая объяснила, почему после праздников наблюдается спад заболеваемости в статистике.

"Мы увидим рост через дней 10-14, довольно большой. Это связано и с тем, что не было контроля над соблюдением карантинных мер. Все с родственниками встречались, мы видим по соцсетям, все где-то колядуют и совсем забыли об ограничениях", — добавила она.