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Безопаснее алкоголя — Комаровский выступил в защиту медицинской марихуаны Евгений Комаровский рассказал, кто должен иметь право назначать пациентам марихуану

Зависимость от наркотиков можно приобрести с одного употребления, рассказал в программе "ХАРД с Влащенко" на телеканале "Украина 24" доктор Евгений Комаровский.

"Когда я работал медбратом в реанимации, молодой женщине сделали серьезную операцию, и после операции ей был положен морфий. И после укола морфия эта женщина сказала: "Я ради таких уколов готова каждый день оперироваться". Позже я понял, что иногда для зависимости от опиатов, от наркотиков достаточно и одного раза, и все. И я ни разу в жизни не попробовал ничего — ни марихуаны, ни кокаина, ни морфия, ничего, ни разу в жизни. Потому что эта девочка после операции до сих пор у меня стоит перед глазами. Самое страшное — быть от чего-то или от кого-то зависимым", — сказал он.

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При этом Комаровский отметил, что медицинская марихуана может быть полезной.

"Нужно очень четко и понятно разграничить понятия: марихуана в медицине и марихуана в жизни. В медицине есть огромное количество ситуаций, когда марихуана чрезвычайно эффективна. И по логике, любой врач должен иметь право... У нас есть врачи, которые могут выписывать наркотики, а есть, которые не могут. На самом деле — ты врач, тебе государство дало разрешение заниматься медициной в этой стране, у тебя есть печать, лицензионный номер, твой рецепт попадает в электронную базу. Ты считаешь, что этому человеку нужны наркотики — ты назначаешь. И все. Сейчас та же постковидная депрессия лечится марихуаной великолепно. Куча народа с психозами, с Альцгеймером, с Паркинсоном — прекрасный результат. Люди, которые страдали после химиотерапии — отличный результат. Какое отношение это имеет к Верховной Раде? Это лекарство. По последствиям употребление марихуаны менее социально опасно, чем употребление алкоголя. Тем не менее, алкоголь продается, мы его не запрещаем", — сказал он.

Ранее Евгений Комаровский рассказал, как снизить вред здоровью от алкоголя.

"В нашей жизни слишком мало удовольствий, чтобы категорически все себе запрещать. Это неправильно. Поэтому алкоголь в умеренных количествах — да. Если вы не умеете вовремя останавливаться — лучше не надо. Если не можете себе позволить качественный алкоголь – то лучше не начинайте", — сказал он.