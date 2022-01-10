Детские вещи нельзя гладить: Комаровский удивил заявлением
Евгений Комаровский объяснил, как люди сами вредят своему здоровью
Человечество страдает от того, что само вредит природе — об этом рассказал в программе "ХАРД с Влащенко" на телеканале "Украина 24" доктор Евгений Комаровский.
"Вы представляете, какой объем ежегодно просроченных лекарств? Антибиотиков, которые не допили, что с ними происходит? Вот вы выкидываете куда? В мусорку. И куда оно все попадает? В сточные воды, в наши водоемы. В развитых странах есть специальные службы для утилизации просроченных лекарств. Это налаженная система. Опять же, мы прекрасно знаем, что их нельзя выкидывать. Есть люди, которые их собирают и так далее. А много вы знаете людей, которые батарейки не выбрасывают в мусор? Основная масса батареек оказывается на свалке. И это я вам только две позиции назвал, а их миллион.
Цветущий Днепр почему цветет? Давайте пригласим эколога, который расскажет о неправильных стиральных порошках, которые к этому приводят. Наши моющие средства — главная причина того, что Днепр цветет, и их можно заменить на более качественные. Но они будут дороже, у нас на них денег нет, мы будем покупать дешевые, у нас будет зеленый Днепр, зато белые штаны", — сказал он.
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Также Комаровский объяснил, почему вредно гладить одежду.
"Вы обратили внимание, что за границей ходят как на вид будто наглаженные, им по барабану. Они, в общем-то, опрятные, но никто не стоял с утюгом. Вы представляете, что такое утюг? Берем новорожденного ребенка. Надо детские вещи гладить? Вот 3-месячному малышу. Ребенок рождается, и ему нужно огромное количество контактов с бактериями. Его иммунная система должна все время контактировать с бактериями, чтобы нормально развиваться. Если нет контакта, если все кругом стерильно, то у ребенка иммунная система не тренируется, и возникает аллергия или аутоиммунные болезни. Главная причина эпидемии аллергий — это стерильность вокруг детей. Гладить детские вещи нужно только тогда, когда на коже язвы, когда надо дезинфицировать", — сказал он.
Ранее Евгений Комаровский рассказал, как снизить вред здоровью от алкоголя.
"В нашей жизни слишком мало удовольствий, чтобы категорически все себе запрещать. Это неправильно. Поэтому алкоголь в умеренных количествах — да. Если вы не умеете вовремя останавливаться — лучше не надо. Если не можете себе позволить качественный алкоголь – то лучше не начинайте", — сказал он.