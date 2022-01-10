Детские вещи нельзя гладить: Комаровский удивил заявлением

Человечество страдает от того, что само вредит природе — об этом рассказал в программе "ХАРД с Влащенко" на телеканале "Украина 24" доктор Евгений Комаровский.

"Вы представляете, какой объем ежегодно просроченных лекарств? Антибиотиков, которые не допили, что с ними происходит? Вот вы выкидываете куда? В мусорку. И куда оно все попадает? В сточные воды, в наши водоемы. В развитых странах есть специальные службы для утилизации просроченных лекарств. Это налаженная система. Опять же, мы прекрасно знаем, что их нельзя выкидывать. Есть люди, которые их собирают и так далее. А много вы знаете людей, которые батарейки не выбрасывают в мусор? Основная масса батареек оказывается на свалке. И это я вам только две позиции назвал, а их миллион.

Цветущий Днепр почему цветет? Давайте пригласим эколога, который расскажет о неправильных стиральных порошках, которые к этому приводят. Наши моющие средства — главная причина того, что Днепр цветет, и их можно заменить на более качественные. Но они будут дороже, у нас на них денег нет, мы будем покупать дешевые, у нас будет зеленый Днепр, зато белые штаны", — сказал он.