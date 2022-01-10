11:41, Сегодня

Как снизить вред от алкоголя: совет от Комаровского Евгений Комаровский рассказал, в каких случаях нужно отказаться от спиртного

Можно ли уменьшить вред здоровью от алкоголя, рассказал в программе "ХАРД с Влащенко" на телеканале "Украина 24" доктор Евгений Комаровский.

"В нашей жизни слишком мало удовольствий, чтобы категорически все себе запрещать. Это неправильно. Поэтому алкоголь в умеренных количествах — да. Умеренное количество — это такое, которое позволяет сохранять бодрость духа, не бросаться на окружающих, спокойно общаться, когда никто рядом не говорит "что-то ты пьяненький, пора ложиться спать". Если вы не умеете вовремя останавливаться — лучше не надо. Если не можете себе позволить качественный алкоголь – то лучше не начинайте", — сказал он.

Читайте также: Украина теряет людей: доктор Комаровский назвал причины

Комаровский подчеркнул важность умения отличить качественный алкоголь от некачественного.

"В человека заложены инстинкты. Мы все нюхаем еду, это инстинкт. И бывает, вам кажется, что что-то не то. "А ну-ка ты попробуй. — Да нет, все нормально. — А мне кажется, что-то не то". Эти дискуссии у нас регулярные. Но выбрасывать жалко, давай доедим, посмотрим, что будет наутро. Это ж только у нас такое. Так что если у вас возникают малейшие сомнения, что еда какая-то не такая, упаси вас боже, это есть. А относительно алкоголя это задача номер один: если есть малейшие сомнения — лучше не надо! А вообще есть куча работ о том, что 40 грамм спирта, алкоголя в день можно, но малейшее превышение этой дозы резко ухудшает перспективы. А 40, по некоторым данным, даже является профилактической дозой. Другое дело, что наш человек на этом не может остановиться, поэтому если вы не можете остановиться, не начинайте", — сказал он.

Ранее Евгений Комаровский дал два простых совета, как продлить свою жизнь.

"Как только вы перестаете двигаться, эволюция или боженька получает сигнал: этот человек не двигается, он эволюции не нужен. Если вы перестаете заниматься сексом, вы природе тоже не нужны", — рассказал он.