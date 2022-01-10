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Доктор Комаровский назвал самое важное в лечении онкологических заболеваний Евгений Комаровский объяснил важность своевременной диагностики

О том, что важно в лечении онкологических заболеваний, рассказал в программе "ХАРД с Влащенко" на телеканале "Украина 24" доктор Евгений Комаровский.

"Люди должны понимать, что особенностью лечения онкологии в 21 веке, когда речь идет о взрослой онкологии — у детской своя специфика, — если она вовремя выявлена, то у нас есть четкие и понятные протоколы и оперативного вмешательства, и химиотерапия. Что остается? Выявить. И по большому счету у каждого терапевта есть протоколы так называемых "возрастных чекапов" — когда и что нужно посмотреть, когда нужно посмотреть прямую кишку, когда желудок, когда нужно сделать УЗИ и т.д. Все это для мужчин, женщин. Не нужно изобретать велосипед — это все существует", — сказал он.

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По словам Комаровского, многие боятся проходить обследования, и это приводит к тяжелым последствиям.

"Люди боятся этого, как огня. Потому что для человека диагноз "у вас онкология" что означает? Что твоя жизнь закончилась, все. У тебя выбор — или все, что есть в доме, у твоих детей, у твоей жены ты продашь за это лечение, или просто подождешь, пока помрешь. И ты будешь молиться только об одном — умереть без боли, страданий... Люди не хотят это услышать - они отодвигают этот приговор до конца. Ходят-ходят, а потом бабах. И все, уже поздно", — сказал он.

Ранее Евгений Комаровский дал два простых совета, как продлить свою жизнь.

"Как только вы перестаете двигаться, эволюция или боженька получает сигнал: этот человек не двигается, он эволюции не нужен. Если вы перестаете заниматься сексом, вы природе тоже не нужны", — рассказал он.