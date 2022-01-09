23:54, 9 января

Психических расстройств становится больше — Комаровский указал на причины Евгений Комаровский рассказал о связи депрессии и коронавируса

В Украине растет количество случаев психических расстройств — об этом рассказал в программе "ХАРД с Влащенко" на телеканале "Украина 24" доктор Евгений Комаровский. Он назвал причины учащения таких состояний, как депрессия, панические атаки и тому подобное.

"Очень серьезный вклад в этот рост внес коронавирус. Не только потому, что есть локдауны, есть изменения образа жизни, невозможно расслабиться, куда-то поехать. Мы значительно ограничены в возможностях. Есть специфическое воздействие коронавируса на головной мозг и психику. В лонг-ковиде до 30% больных имеют выраженные психические расстройства, на это обратили внимание еще в самом начале. Я о психических расстройствах после коронавируса рассказывал еще весной 2020 года, когда у нас еще не было коронавируса, а китайцы говорили, что есть проблемы с психикой. Суициды, куча проблем. Плюс у нас государство создало такую модель, чтобы у человека были психические проблемы. Каждый человек в стране абсолютно не уверен, что будет делать завтра. Он не знает своего будущего, будущего своей страны. Он понимает реально, что любая проблема со здоровьем — это катастрофа, любая попытка связаться с правоохранителями, судами — это катастрофа, работодатель может сделать с тобой все, что угодно. Короче, ты абсолютно не защищен, о справедливости речи не идет, медицины нет, образование детей вызывает вопросы, плюс по телевизору каждый день рассказывают, что ты либо замерзнешь, либо какая разница, замерзнешь ты или нет, все равно завтра начнут бомбить. Если от неприятного человека ты можешь куда-то деться, то от государства нет", — сказал он.

Читайте также: Как жить дольше: Комаровский дал два совета

Кроме того, по мнению Комаровского, на психическое состояние влияет информация, получаемая из СМИ.

"Также принципиально изменилась система получения информации. Мы перестали читать, мы стали слушать и смотреть. И просто бегая по сайтам, мы в единицу времени получаем такое количество информации, которое наш мозг просто не может переварить. Также есть четкая политика любого СМИ, что любая новость про добро не читается, а про убийство, воровство, разбитые морды — это рейтинг. И все это создает кучу проблем с психикой. Другой вопрос в том, что в 21 веке возможности влиять на психику при помощи современных препаратов огромные. И лучше кушайте таблетки. Но очень важно их правильно подобрать, назначить лечение. У них у всех кошмарные синдромы отмены, с него надо плавно уходить по схеме. Это не делается просто так. Люди едят препараты тоннами. Кто этим должен заниматься? Во всем мире панические атаки, депрессия — состояния настолько распространенные, что ими занимаются обычные семейные врачи. Есть у семейных врачей соответствующая подготовка? Нет. Надо этим заниматься? Надо. Кто должен курировать этот вопрос? Минздрав", — объяснил он.

Ранее Евгений Комаровский заявил, что украинцы не думают о своем здоровье, за которым нужно следить.

"У наших людей в мозгах нет такого, что за своим здоровьем нужно следить. Тема профилактики, нормальный образ жизни, физические нагрузки, вакцинация, своевременное обследование - это же в головах у людей отсутствует", — сказал он.