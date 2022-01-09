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Как жить дольше: Комаровский дал два совета Евгений Комаровский рассказал, какими способами можно продлить свою жизнь

Как продлить срок своей жизни, рассказал в программе "ХАРД с Влащенко" на телеканале "Украина 24" доктор Евгений Комаровский.

"Хорошо — физические нагрузки. Дефицит физических нагрузок, как только вы перестаете двигаться, эволюция или боженька получает сигнал: этот человек не двигается, он эволюции не нужен. Если вы перестаете заниматься сексом, вы природе тоже не нужны. Поэтому трепыхайтесь до последнего. Надо что-то с собой делать, надо себя заставлять, в конце концов. Это сигналы. Второе, самое сложное, но очень важное: окружать себя хорошими людьми. Если у вас дома сплошное выяснение отношений и мордобой, меняйте. Лучше жить на съемной квартире, но не встречаться каждый день с человеком, который тебя не любит, ненавидит, с которым у тебя конфликты, — это очень вредно для здоровья. Это выбросы адреналина, спазмы сосудов, это ужасно. Никакими деньгами нельзя оправдать хама-начальника. Поэтому я еще раз подчеркну: когда на человека, который выполняет повседневную работу, скажем, военнослужащего, открывает рот офицер, — это унижение человеческого достоинства. Когда на тебя орет жена, ты можешь уйти. А когда на тебя открывает рот большой начальник на дороге, ты не можешь его послать. Эти ситуации очень неприятны", — сказал он.

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Комаровский рассказал, как нужно справиться с одной из самых распространенных проблем в пожилом возрасте.

"У 90% населения старше 60 лет есть такая проблема – повышенное давление. Надо знать, что с этим делать. Например, человек приходит домой, и у него болит голова. Он думает: наверное, у меня повышенное давление. Вы должны знать, что у повышенного давления нет симптомов, головная боль – это не симптом повышенного давления. Из-за головной боли может повыситься давление, но не наоборот. Человек меряет давление, видит там чуть повышенное, глотает какую-то таблетку и сидит ждет. Через полчаса меряет — опять повышенное, пьет еще таблетку. Еще через время вызывает "скорую", она делает ему укол, куда-то везет, все это вместе начинает действовать, у человека резко падает давление, и это резко увеличивает риск ишемического инсульта. Что делать? Если у вас высокое давление, то вы должны лечь и полежать. И все. А утром нужно связаться с семейным врачом", — рассказал он.

Ранее Евгений Комаровский заявил, что украинцы не думают о своем здоровье, за которым нужно следить.

"У наших людей в мозгах нет такого, что за своим здоровьем нужно следить. Тема профилактики, нормальный образ жизни, физические нагрузки, вакцинация, своевременное обследование - это же в головах у людей отсутствует", — сказал он.