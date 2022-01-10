07:35, Сегодня

Пандемия в Украине: какой подход следует изменить "Никто в мире не считал серьезными вирусы"

Преодоление пандемии коронавируса не означает, что украинцы должны о ней забыть. Об этом сказала в программе "Высокое напряжение" на телеканале "Украина 24" экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Вызовы сегодня есть в том, что никто в мире не считал серьезными вирусы. И в 2022 году должны понимать, что если мы решим вопрос с кислородом, препаратом, который хорошо помогает группам риска переносить в легкой форме (коронавирус - прим. ред.), это не значит, что не появится еще один вирус. Мы должны иметь ключевые, сделанные на базовом уровне новые правила игры для больниц, семейных врачей и граждан", - сказала она.

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"Каждая семья тратит деньги на амбулаторное лечение дома. И мы должны его обеспечить. Если бы мы за эти полтора года дали бы людям возможность покрыть средства на лечение дома, они бы не боялись пойти тестироваться - и у нас была бы большая, более четкая статистика, - не затягивали с состоянием здоровья – и у нас не было бы столько госпитализаций", - рассказала Скалецкая.

По ее словам, система почему-то постоянно пытается бороться с проблемой сверху:

"Из заявлений, законов - и средства уже не нужны. Но на местах ничего не изменилось... Или это маршруты пациентов, или это распределение средств. Если мы изменим этот подход и начнем с базового уровня обеспечивать получение информации – куда идти, где получать, – раздавать эти деньги на амбулаторном уровне, а не предлагать фармацевтическую страховку, то сможем взять пандемию под контроль. И в последующие вызовы максимально быстро их отслеживать и управлять".

Ранее эпидемиолог Людмила Мухарская рассказала, каким категориям украинцев нужно делать дополнительную прививку от коронавируса.

"Во-первых, есть два варианта третьей дозы. Первая — дополнительная, о которой сейчас идет речь, и она показана людям, которые имеют недостаточно сильную иммунную систему и могут не отвечать или недостаточно отвечать на первые две дозы. А есть понятие бустерной дозы. Она будет вводиться позже всем остальным людям, у которых нет таких состояний", — сказала она.