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"Самое главное - не медицина": известный врач сказал, что делать украинцам "Это же в головах у людей отсутствует"

Украинцы не думают о своем здоровье, за которым нужно следить. Об этом сказал в программе "ХАРД с Влащенко" на телеканале "Украина 24" доктор Евгений Комаровский.

"Что нужно делать срочно - самое главное - это не медицина. У наших людей в мозгах нет такого, что за своим здоровьем нужно следить. Тема профилактики, нормальный образ жизни, физические нагрузки, вакцинация, своевременное обследование - это же в головах у людей отсутствует", - сказал он.

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"Я точно знаю, что 90% детей, которые находятся в больницах, не должны там находиться вообще. И попадают они туда очень часто по вине родителей и такой системы здравоохранения. И моя задача... - сделать все, чтобы вы туда не попадали. Но в терапии со взрослыми ситуация в десятки раз хуже, чем в педиатрии", - рассказал Комаровский.

По его мнению, украинцам нужно меньше смотреть телевизор:

"Самое простое, что нужно сделать, - перестать смотреть вот эту всю дрянь по телевизору. И нас с вами тоже, потому что мы ничего не можем доброго сказать... Конечно, хотелось бы, чтобы вы новости нормальные по телевизору видели".

Ранее доктор Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" перечислил главные проблемы украинского здравоохранения.

"Мы с вами кормим медсестер и врачей. Мы с вами отдаем свои деньги врачу, вместо того, чтобы дать врачу нормальную зарплату. Вместо того чтобы он отвечал за каждое свое слово, мы подкармливаем, вкладываем кучу денег в ненужные процедуры, в ненужные лекарства, в дебильные методы лечения", - сказал доктор.

Комаровский также рассказал, что украинские врачи зачастую ставят неверные диагнозы пациентам и неправильно лечат людей:

"У нас же классическая тактика - когда у тебя болит, к примеру, голова, приезжает скорая помощь, укололи тебе в задницу "Магнезию". И жопа потом так болит, что ты уже про свою голову забываешь. Все, это называется лечением. При чем, чем сильнее болит задница, тем ой какой доктор хороший. А если тебя укололи, а попа после этого не болит - это что за лечение такое? Говорят, смотрите вот, мне капельницу ставили и вся рука отекла, вот это меня полечили. Вот вы же такого хотите".