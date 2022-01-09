20:51, Сегодня

Украина теряет людей: доктор Комаровский назвал причины "И уезжают не самые плохие"

Никакая реформа невозможна без денег, заявил в программе "ХАРД с Влащенко" на телеканале "Украина 24" доктор Евгений Комаровский.

"Я глубоко убежден в том, что когда мы обсуждаем тему, что Украина теряет свой главный потенциал - людей, которые массово продолжают уезжать... И это невосполнимые потери... и уезжают не самые плохие. Это люди, у которых не удовлетворен запрос на справедливость. Почему они уезжают? Безопасность, медицина, но ещё - это именно постоянная демонстрация отсутствия социальной справедливости, вранье, возможность продвигаться по политической, социальной лестнице, бизнесом у того, у кого нет принципов", - сказал он.

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"Если ты можешь врать, договариваться, заносить откаты, то ты продвигаешься - и очень успешно. Если ты ко всему этому не готов, то что нужно делать? Уезжать Мы должны четко понимать, что ситуация с медициной – это чуть ли не ключевое в жизни страны... В лучшую сторону ничего не может произойти", - рассказал Комаровский.

Также, по его мнению, непонятно, кто определяет принципы медицины:

"Что у вас должно быть, определяет непонятно кто, по непонятным принципам. Почему это обязательные условия? Почему вот у врачей должны быть обязательные двухнедельные курсы? А трехнедельные не годятся? А 10-дневные не годятся? Вот они что-то сами придумывают... И реально мы видим, что всю страну подводят к очень понятной модели. Есть городская поликлиника, в которой помощь получить просто невозможно, потому что у нее нет денег ни на что, а врачи работать не хотят. Но рядом есть частная, где за понятные деньги... Поэтому чем больше будет появляться частных, тем активнее будет между ними конкуренция. И люди сами придут к тому, что это неправильно, когда ты лично платишь в кассу поликлиники. Почему? Потому что поликлиника выставляет тебе счет, а ты ничего в этом счете не понимаешь. Зачем тебе эти обследования? Зачем вот это лечение? Почему ты должен все это оплачивать? Это нужно или нет?".

И тогда, по его словам, возникает запрос - нужен посредник:

"Я ему буду платить деньги, а он уже будет платить этой медицине. И это будет кто? Страховая компания, которая будет заинтересована только в одном - чтобы вас вылечили быстро и за минимальные средства".

Ранее доктор Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" перечислил главные проблемы украинского здравоохранения.

"Мы с вами кормим медсестер и врачей. Мы с вами отдаем свои деньги врачу, вместо того, чтобы дать врачу нормальную зарплату. Вместо того чтобы он отвечал за каждое свое слово, мы подкармливаем, вкладываем кучу денег в ненужные процедуры, в ненужные лекарства, в дебильные методы лечения", - сказал доктор.

Комаровский также рассказал, что украинские врачи зачастую ставят неверные диагнозы пациентам и неправильно лечат людей:

"У нас же классическая тактика - когда у тебя болит, к примеру, голова, приезжает скорая помощь, укололи тебе в задницу "Магнезию". И жопа потом так болит, что ты уже про свою голову забываешь. Все, это называется лечением. При чем, чем сильнее болит задница, тем ой какой доктор хороший. А если тебя укололи, а попа после этого не болит - это что за лечение такое? Говорят, смотрите вот, мне капельницу ставили и вся рука отекла, вот это меня полечили. Вот вы же такого хотите".