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Гопники выясняют отношения: Комаровский отругал власть за скандал с врачом Евгений Комаровский высказался о скандале с главврачом Николаевской больницы

Скандал с уволенной директором Николаевской инфекционной больницы Светланой Федоровой прокомментировал в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" доктор Евгений Комаровский.

"Эта ситуация с Федоровой чрезвычайно показательна, это картинка того, что главный запрос общества на справедливость, на демократию, честное выяснение отношений не выполнен. Я не могу быть однозначным экспертом в том, что было хорошо, а что плохо в Николаевской инфекционной больнице. Когда я читаю отчет Дуброва, которого я считаю одним из самых величайших врачей Украины, и который предъявляет конкретные претензии по медицинской части, я считаю, что с этим надо разбираться. Но какое это отношение имеет к угрозам, обыскам? Гопники выясняют отношения. Мол, если мы тебя назначили, ты нам обязана по гроб жизни", — сказал он.

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Комаровский заявил, что подобное происходит и во множестве других сфер.

"Но извините, это что, только в медицине? В любом районном отделении полиции не так? В налоговой не так? В пожарной службе? Везде так. Это не медицина, это бандитизм. И когда люди видят такую несправедливость, они хотят знать, кто конкретно наслал обыски, вызвал мужа, угрожал. По пунктам", — сказал он.

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Напомним, Николаевский облсовет досрочно расторг контракт с директором областного Центра лечения инфекционных заболеваний Светланой Федоровой. Решение приняли на сессии облсовета. Сама Федорова назвала увольнение политическим давлением. Федорова ранее публично раскритиковала министра здравоохранения Виктора Ляшко и заявляла о нехватке кислорода.

Также главврач заплатила своим сотрудникам 300% надбавки, как обещало правительство, из-за чего начался конфликт с местной властью. Также ей недавно сожгли машину, а мужа уволили с работы.