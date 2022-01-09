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Заражений не стало меньше: Скалецкая объяснила причину падения заболеваемости COVID-19 Экс-глава Минздрава рассказала о статистике заболеваемости в Украине и опасности "Омикрона"

В Украине падает количество заражений коронавирусом, за последние сутки выявили менее 3 тысяч случаев. Тенденцию прокомментировала в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Если вы посмотрите на январь прошлого года, то увидите похожий спад. Люди все думают о праздниках и меньше думают о тестированиях. Они реже доходят до больниц и больше лечатся дома разными способами. Это на сегодня только вопрос праздничной особенности, когда люди меньше тестируются, а значит, меньше случаев по официальной статистике. Это не значит, что заражений стало меньше. Второе — сейчас началась интенсификация контактов, и мы увидим рост через дней 10-14, довольно большой. Это связано и с тем, что не было контроля над соблюдением карантинных мер. Все с родственниками встречались, мы видим по соцсетям, все где-то колядуют и совсем забыли об ограничениях", — сказала она.

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Также Скалецкая рассказала, грозит ли Украине эпидемия штамма коронавируса "Омикрон".

"Теплая зима, которую мы наблюдаем, тоже способствовала распространению респираторных заболеваний, в том числе гриппа. Если говорить об "Омикроне", он однозначно к нам дойдет, и его основная опасность — в количестве заражений, которые он вызовет. Но количество заражений мы отслеживаем только по количеству протестированных. А тестироваться люди вряд ли будут, потому что легкое протекание будет для многих означать, что они отлежатся дома и к врачу даже не пойдут. Мы будем видеть срез госпитализаций, но не обязательно такие высокие цифры, как в Европе и Америке, по количеству заражений", — сказала она.

Ранее эпидемиолог Людмила Мухарская рассказала, каким категориям украинцев нужно делать дополнительную прививку от коронавируса.

"Во-первых, есть два варианта третьей дозы. Первая — дополнительная, о которой сейчас идет речь, и она показана людям, которые имеют недостаточно сильную иммунную систему и могут не отвечать или недостаточно отвечать на первые две дозы. А есть понятие бустерной дозы. Она будет вводиться позже всем остальным людям, у которых нет таких состояний", — сказала она.