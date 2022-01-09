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Снегопады в Украине: чего ожидать на дорогах Объявлено штормовое предупреждение

На Украину надвигаются снегопады. Объявлено штормовое предупреждение, говорится в эфире программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Сегодня в Карпатах, Ровенской, Житомирской и Киевской областях наметет местами до 10 см снега. На дорогах гололед.

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Чтобы снегоуборочная техника смогла расчистить автодороги, власть просит водителей без нужды не ездить собственным транспортом и не парковаться в запрещенных местах - иначе машины эвакуируют.

Ранее сообщалось, что по данным Укргидрометцентра, в среднем зимой температура будет на 1,5 градуса выше нормы. В январе вообще будет на 3 градуса теплее обычного. Однако морозы до -10 градусов и снег все-таки будут. Так, народный синоптик Леонид Горбань еще летом спрогнозировал, что этой зимой украинцев, наоборот, ждут лютые морозы и вьюги.