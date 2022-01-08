15:32, Сегодня

Запад преследует свои цели: экс-советник Путина о партнерстве Украины с Европой "И эти цели не всегда совпадают с целями и интересами Украины, увы"

Украина и дальше должна добиваться Евроатлантической интеграции, даже если у стран Запада будет другая позиция в этом вопросе. Об этом сказал в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов.

По его словам, в последние годы стало понятно, что нынешние хозяева Кремля хотят вреда для Украины, поэтому отношение Украины и украинцев изменилось. Многие европейские партнеры Украины отшатнулись от Москвы и начали прислушиваться к тому, что говорит Вашингтон, Берлин, Париж, в ожидании того, что это будет помощь и поддержка.

"И да, помощь и поддержка были, но при всем этом Запад прежде всего преследует собственные цели. И эти цели не всегда совпадают с целями и интересами Украины, увы", - сказал он.

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Илларионов отмечает, что в сложившейся ситуации Украине нужно сделать единственно правильный вывод:

"Движение на Запад, в направлении Евроатлантической интеграции, оно правильное. Но это вовсе не означает, что нужно реагировать и соглашаться на каждый чих из западного посольства. Можно внимательно слушать, но стратегически наше направление такое: мы придерживаемся в первую очередь стратегического направления, а не каждого совета или окрика того или иного посольства. Это просто требует некоторой выработки стандартов поведения и принципов".

Ранее Андрей Илларионов рассказал, почему Владимиру Путину не нужна война с Украиной:

"В этой ситуации, когда у Путина на руках реальная возможность, как он думает, когда он получил теперь в союзники Байдена, и когда Байден работает на Путина больше, лучше, более энергично, чем кто-либо работал на Путина, спрашивается - зачем Путину тогда прямая война? Он может добиться того что хочет, пользуясь таким подручным. Байден и вся администрация Байдена оказывает давление на Украину, чтобы Украина приняла Минские соглашения - чтобы интегрировать ОРДЛО в политическое и правовое поле Украины, чтобы ОРДЛО получило право вето на направление развития Украины, на западный вектор развития, на евроатлантическую интеграцию, на все реальные шаги, которые обеспечивают реальную самостоятельность и независимость Украины".