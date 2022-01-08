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"Россия научилась обходить международное право" - политтехнолог "Запад должен сформулировать четкую позицию по поводу возможных действий в случае агрессии РФ против Украины"

Украине и европейским партнерам следует продолжать вести переговоры с Россией хотя бы для того, чтобы понимать намерения страны. Об этом сказала в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политтехнолог Олеся Яхно.

"Я думаю, что они не совсем понятны, потому что они нереалистичны. И крайне важно - наработать механизмы быстрого реагирования. Потому что Россия научилась действовать гибридными методами вне институтов, которые были созданы в XX веке. Например, тот же Совет безопасности ООН, где Россия является представителем и может заблокировать любое решение. И механизмов быстрого реагирования на уровне международного права не так много. А РФ действует гибридно, не учитывает международное право", - сказала она.

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Эксперт считает, что для сдерживания российской агрессии Украина должна использовать прежде всего дипломатические средства и "интернационализировать эту тему, а не локализовать, как это время пыталась сделать Россия":

"Я думаю, что Запад соблюдает двойной подход. С одной стороны, сформулировать позицию коллективного Запада по поводу санкций в случае военной агрессии. Это такое опережающее действие, и это важно с точки зрения единства Запада. Поэтому Запад должен сформулировать четкую позицию по поводу возможных действий в случае агрессии РФ против Украины. Чем быстрее будет сформирован этот четкий перечень шагов - тем легче будет дальше публично вести переговоры с РФ".

Ранее эксперт-международник Тарас Семенюк в эфире телеканала "Украина 24" отметил, что НАТО и Россия в переговорах по напряженной ситуации у границ с Украиной обсудят минимизацию угроз относительно новой войны в Европе.

"Европа и НАТО не хотят этой войны. С другой стороны, и Россия, мне кажется, не хочет воевать, но использует свои войска и провокации для дестабилизации информационного пространства. Большая война уничтожит всех. Но я не исключаю, что Россия рассматривает военные действия как фактор последнего аргумента, иначе нет смысла большое количество войск удерживать у наших границ", - подчеркнул он.