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Россия не хочет воевать: политолог прокомментировал переговоры между РФ и НАТО "Россия рассматривает военные действия как фактор последнего аргумента"

НАТО и Россия в переговорах о напряженной ситуации у границ с Украиной обсудят минимизацию угроз относительно новой войны в Европе. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" эксперт-международник Тарас Семенюк.

"Европа и НАТО не хотят этой войны. С другой стороны, и Россия, по-моему, не хочет воевать, но использует свои войска и провокации для дестабилизации информационного пространства. Большая война уничтожит всех. Но я не исключаю, что Россия рассматривает военные действия как фактор последнего аргумента, иначе нет смысла большое количество войск удерживать у наших границ", - подчеркивает он.

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По его словам, результатом переговоров может стать определенный консенсус в вопросе расширения Альянса на Восток.

"Я не исключаю, что подпишут такой непубличный документ, но договоренности будут о физическом нерасширении. Есть одна ситуация - когда Украина становится членом НАТО, а есть другая - когда Украина приводит НАТО на свою территорию. Не буквально через военные базы, а через стандарты, реформы, подготовку украинских военных к стандартам НАТО. Почему у нас сейчас такая расширенная программа с Альянсом? Чтобы действия наших военных были синхронизированы со странами-членами НАТО. Если оценивать воинскую часть, вооруженную, комплектование военных для реальной войны – мы сильнее как отдельные члены страны Альяса. И мы бы внесли большой вклад в усиление НАТО. Но политически и геополитически Альянс сейчас очень осторожен к таким обещаниям".

Отметим, что встреча между представителями России, США и НАТО по украинскому вопросу состоится в понедельник, 10 января. Переговоры пройдут в рамках инициативы стратегического диалога по безопасности, которую президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин согласовали на встрече в Женеве в июне 2021 года.

Напомним, 17 декабря пресс-служба МИД РФ опубликовала документ "О российских проектах документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО".

"В ходе встречи в МИД России 15 декабря с.г. американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договаривается о том, чтобы принять участие в саммите НАТО.

"Что касается членства в Альянсе в Мадриде в 2022 году (будет саммит НАТО — ред.), мы ставим такую задачу, и мы обговаривали участие Украины с генеральным секретарем НАТО, а также за кулисами, учитывая отдельные отношения с отдельными лидерами. Для нас главное, чтобы мы там присутствовали в том или ином виде, а также, чтобы в 2022 году у нас был конкретный проект, конкретная перспектива с датами или сроками, когда нас будут видеть полноправным членом Альянса", — сказал он.