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Военный эксперт о вторжении РФ : добровольцы из Европы помогут Украине При этом эксперт отметил, что отстаивать свою независимость должны только мы

Поддержать Украину в случае полномасштабного вторжения российских войск отправятся тысячи добровольцев из стран Балтии, Восточной и Западной Европы. Такое заявление сделал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Юрий Кочевенко.

По его словам, сейчас Украина может рассчитывать на помощь оружием и техникой от дружественных стран.

"Если Эстония или Латвия могут нам передать свои даже советские патроны или технимы - мы и в этом найдем применение", - говорит он.

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А вот в случае полномасштабного вторжения российских войск на украинские земли, ВСУ будут не единственными, кто будет сопротивляться оккупантам.

"Но, несмотря на всю дружественность стран Балтии и конформизм стран Западной Европы, факт остается единственным - только мы должны защищать нашу независимость. Я искренне верю, что в случае начала полномасштабной российской агрессии тысячи добровольцев из стран Балтии, Восточной и Западной Европы отправятся на помощь Украине, но ни одна страна пока не заявила, что готова своими вооруженными силами поддержать Украину в ее справедливой войне", - сказал он.

Ранее военный эксперт Олег Жданов, комментируя новые договоренности Украины и США в военной сфере, достигнутые по результатам поездки президента Владимира Зеленского в Вашингтон заявил, что Украина может рассчитывать на поставку современного военно-технического оборудования и оружия.

"С военной точки зрения мы продвинулись вперед. Мы теперь имеем не просто протоколы, соглашения, меморандумы, мы имеем договорные отношения с США в военно-техническом сотрудничестве за пределами НАТО, то есть прямые отношения. Договор накладывает обязанности на каждого из подписантов. Он рамочный, и в рамках этого договора мы теперь можем договариваться о поставках военно-технического имущества, в том числе и оружия. Я считаю, в данном случае это будет способствовать тому, что ВСУ могут получить как современное военно-техническое оборудование, так и современное оружие", - сказал военный эксперт.